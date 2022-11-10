На всі випадки життя. П'ять простих і дешевих страв із лаваша

Тонкий і смачний лаваш це чудова основа для простих страв, які можна приготувати і на сніданок, і на вечерю, і просто взяти на пікнік.

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Лаваш — це знахідка для тих, хто любить готувати смачні та некалорійні страви, але не готовий надто багато часу проводити на кухні. З лаваша можна приготувати буквально все, що завгодно — навіть десерт, але ці п'ять страв не вимагатимуть від вас матеріальних витрат і приготувати їх можна дуже швидко з мінімального набору продуктів.

Конвертики з лаваша

Інгредієнти:

лаваш (квадратний або прямокутний) — 200 г;

сир (від 1%) — 300 г;

один свіжий помідор;

твердий сир — 120 г;

одне яйце;

сіль, зелень і зелена цибуля.

Перемішайте в мисці сир, помідор, нарізаний кубиками і натертий на тертці сир. Додайте сире яйце і дрібно порізану зелень — перемішайте. Лаваш поріжте на квадрати, з яких потім буде зручно скласти конвертики прямокутної або трикутної форми. У кожен викладаємо начинку та загортаємо так, щоб начинка була захована всередині. Готові конвертики підсмажуємо на сковороді чи грилі.

Лаваш, запечений із сиром

Інгредієнти:

лаваш квадратної форми — 2 шт.;

твердий сир — 250 г;

один помідор;

один солодкий перець;

трохи перцю чилі, зелень, сіль і перець.

Перемішайте в мисці натертий на великій тертці сир, зелень, перчик чилі та дрібно порізані солодкий перець і помідор. Шкірку з помідора можете заздалегідь зняти. Посоліть і поперчіть. Лаваш наріжте на порційні квадрати. Отриману начинку розкладіть по лавашу, зробіть акуратні рулетики. Запікайте лаваш із начинкою на гриль-сковороді.

Чипси з лаваша

Інгредієнти:

один лист лаваша;

твердий сир — 30 г;

оливкова олія;

часник і кріп.

Нарізаємо ножицями лаваш на трикутники чи квадрати. Дрібно ріжемо кріп і давимо часник у часникодавці. Натираємо сир на дрібній тертці. Робимо ароматний соус для чипсів. Змішуємо оливкову олію, нарізаний кріп, подрібнений часник, сіль і перець (якщо любите). Добре перемішуємо. До речі, цей соус, яким змащуватимуть майбутні чіпси, можна приготувати з будь-якими ароматними спеціями на ваш смак, а оливкову олію можна замінити на сметану чи томатний соус. Застилаємо лист пергаментом для випічки, розкладаємо підготовлені шматки лаваша. Змащуємо кожен шматочок лаваша ароматним часниковим соусом силіконовим пензликом. Посипаємо чипси натертим сиром. Ставимо деко в духовку, розігріту до 180 градусів. Запікаємо, доки чипси не зарум'яняться і не стануть золотистими. Зазвичай це займає трохи більше п'яти хвилин.

Піца з лаваша на сковороді

Інгредієнти:

лаваш тонкий (краще круглий) — 1 шт.;

два яйця;

шинка, ковбаса чи будь-яке готове м'ясо;

один помідор;

сир твердий — 50 г;

сіль, перець, паприка, олія.

Збиваємо яйця із сіллю, перцем і паприкою. Виливаємо яєчну суміш на прогріту з олією сковороду. Одразу ж накриваємо яєчний шар кругом із лаваша і смажимо, доки яйця не будуть готові. Обережно перевертаємо майбутню піцу і кладемо зверху м'ясо та помідор, порізаний кружечками. Посипаємо натертим сиром, накриваємо кришкою і готуємо ще кілька хвилин, поки сир не розплавиться.

Рулет із лаваша з куркою та фетою

Інгредієнти:

лаваш — 1 лист;

куряче філе — 120 г;

фета — 150 г;

один помідор;

петрушка — 0.5 пучка;

два зубчики часнику.

Відваріть куряче філе до готовності та пропустіть через м'ясорубку. Розімніть фету виделкою і змішайте із фаршем із філе. Додайте спеції, які любите, та давлений часник. Перемішайте з дрібно нарізаною петрушкою і помідором. Викладіть начинку на лаваш, заверніть у тугий рулет і загорніть у плівку. Відправте рулет у холодильник мінімум на пів години. Перед подачею наріжте порції.