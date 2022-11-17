Современный рецепт. Готовим борщ в мультиварке
Традиционное украинское блюдо может готовиться вовсе не традиционными способами.
Украинский ресторатор Евгений Клопотенко предлагает приготовить украинский борщ, используя современные электроприборы.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 400 г копченых свиных ребер
- 250 г капусты
- 3 картофеля
- 1 морковь
- 1 свекла
- 1 лук
- ½ ч. л. сахара
- ½ сладкого перца
- 200 г томатов пелати
- 2 ст. л. томатной пасты
- 3 черного перца горошком
- 2 душистого перца горошком
- 2 лавровых листа
- 3 зубчика чеснока
- 4 ст. л. подсолнечного масла
- 2 л воды
- Соль по вкусу
Для начала берем 3 картофеля, чистим и режем его небольшими кубиками.
Чистим один лук, нарезаем его мелко. После этого берем одну морковь и одну свеклу, режем ее соломкой.
Из перца удаляем плодоножку и семена, а затем режем полосками.
После всех необходимых шагов вливаем в чашу мультиварки 4 ст. л. подсолнечного масла и выкладываем туда перец, лук, морковь, свеклу. Все хорошо солим и ставим режим жарки на 15 минут.
Ребра нужно нарезать большими частями и отправить в мультиварку к овощам.
После этого добавляем наши порезанные томаты. Солим и добавляем сахар по вкусу.
Нашу капусту режем и отправляем вместе с картофелем в мультиварку.
Ко всему этому вливаем 2 л воды и ставим режим Суп на 40 мин. К концу приготовления добавляем несколько зубчиков чеснока для пикантности вкуса. Готовый борщ можно подавать со сметаной и салом.
Напомним, как приготовить необычный борщ с клубникой.