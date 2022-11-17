Современный рецепт. Готовим борщ в мультиварке

Традиционное украинское блюдо может готовиться вовсе не традиционными способами.

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Украинский ресторатор Евгений Клопотенко предлагает приготовить украинский борщ, используя современные электроприборы.

ИНГРЕДИЕНТЫ

400 г копченых свиных ребер

250 г капусты

3 картофеля

1 морковь

1 свекла

1 лук

½ ч. л. сахара

½ сладкого перца

200 г томатов пелати

2 ст. л. томатной пасты

3 черного перца горошком

2 душистого перца горошком

2 лавровых листа

3 зубчика чеснока

4 ст. л. подсолнечного масла

2 л воды

Соль по вкусу

Для начала берем 3 картофеля, чистим и режем его небольшими кубиками.

Чистим один лук, нарезаем его мелко. После этого берем одну морковь и одну свеклу, режем ее соломкой.

Из перца удаляем плодоножку и семена, а затем режем полосками.

После всех необходимых шагов вливаем в чашу мультиварки 4 ст. л. подсолнечного масла и выкладываем туда перец, лук, морковь, свеклу. Все хорошо солим и ставим режим жарки на 15 минут.

Ребра нужно нарезать большими частями и отправить в мультиварку к овощам.

После этого добавляем наши порезанные томаты. Солим и добавляем сахар по вкусу.

Нашу капусту режем и отправляем вместе с картофелем в мультиварку.

Ко всему этому вливаем 2 л воды и ставим режим Суп на 40 мин. К концу приготовления добавляем несколько зубчиков чеснока для пикантности вкуса. Готовый борщ можно подавать со сметаной и салом.

Напомним, как приготовить необычный борщ с клубникой.