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Еда

Современный рецепт. Готовим борщ в мультиварке

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Фото: УНИАН

Традиционное украинское блюдо может готовиться вовсе не традиционными способами.

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Украинский ресторатор Евгений Клопотенко предлагает приготовить украинский борщ, используя современные электроприборы.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 400 г копченых свиных ребер
  • 250 г капусты
  • 3 картофеля
  • 1 морковь
  • 1 свекла
  • 1 лук
  • ½ ч. л. сахара
  • ½ сладкого перца
  • 200 г томатов пелати
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 3 черного перца горошком
  • 2 душистого перца горошком
  • 2 лавровых листа
  • 3 зубчика чеснока
  • 4 ст. л. подсолнечного масла
  • 2 л воды
  • Соль по вкусу

Для начала берем 3 картофеля, чистим и режем его небольшими кубиками.

Чистим один лук, нарезаем его мелко. После этого берем одну морковь и одну свеклу, режем ее соломкой.

Из перца удаляем плодоножку и семена, а затем режем полосками.

После всех необходимых шагов вливаем в чашу мультиварки 4 ст. л. подсолнечного масла и выкладываем туда перец, лук, морковь, свеклу. Все хорошо солим и ставим режим жарки на 15 минут.

Ребра нужно нарезать большими частями и отправить в мультиварку к овощам.

После этого добавляем наши порезанные томаты. Солим и добавляем сахар по вкусу.

Нашу капусту режем и отправляем вместе с картофелем в мультиварку.

Ко всему этому вливаем 2 л воды и ставим режим Суп на 40 мин. К концу приготовления добавляем несколько зубчиков чеснока для пикантности вкуса. Готовый борщ можно подавать со сметаной и салом.

Напомним, как приготовить необычный борщ с клубникой.