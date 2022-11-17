Сучасний рецепт. Готуємо борщ у мультиварці

Традиційна українська страва може готуватися зовсім не традиційними способами.

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Український ресторатор Євген Клопотенко пропонує приготувати український борщ, використовуючи сучасні електроприлади.

ІНГРЕДІЄНТИ

400 г копчених свинячих ребер

250 г капусти

3 картоплі

1 морква

1 буряк

1 цибуля

½ ч. л. цукру

½ солодкого перцю

200 г томатів пелаті

2 ст. л. томатної пасти

3 чорного перцю горошком

2 духмяного перцю горошком

2 лаврових листки

3 зубчики часнику

4 ст. л. соняшникової олії

2 л води

Сіль до смаку

Для початку беремо 3 картоплі, чистимо і ріжемо її невеликими кубиками.

Чистимо одну цибулю, нарізаємо її дрібно. Після цього беремо одну моркву та один буряк, ріжемо їх соломкою.

З перцю видаляємо плодоніжку та насіння, а потім ріжемо смужками.

Після всіх необхідних кроків вливаємо в чашу мультиварки 4 ст. л. соняшникової олії та викладаємо туди перець, цибулю, моркву, буряк. Усе гарно солимо і ставимо режим Смаження на 15 хвилин.

Ребра потрібно нарізати великими частинами та відправити в мультиварку до овочів.

Після цього додаємо наші порізані томати. Солимо та додаємо цукор до смаку.

Нашу капусту ріжемо та відправляємо разом з картоплею у мультиварку.

До всього цього вливаємо 2 л води та ставимо режим Суп на 40 хв. Під кінець приготування додаємо кілька зубчиків часнику для пікантності страви. Готовий борщ можна подавати зі сметаною та салом.

Нагадаємо, як приготувати незвичайний борщ з полуницею.