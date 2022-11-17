Идеально для сытного ужина. Рецепт блинного пирога с мясом

Этот рецепт напоминает лазанью, но его проще приготовить, так как листы для лазаньи не всегда есть в распоряжении.

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Блинный пирог с мясом – это простой и сытный рецепт блюда на ужин. Его просто готовить и это очень вкусно. Отличный вариант для тех, кто хочет попробовать что-то новенькое и оригинальное.

Блинный пирог с мясом

Ингредиенты:

Для блинов:

Молоко — 500 мл;

Два яйца;

Вода — 125 мл;

Мука 220 гр;

Растительное масло для жарки, соль, сахар;

Для начинки:

Фарш мясной — 500 гр;

Одна луковица;

Один красный сладкий перец;

Два зубчика чеснока;

Томатная паста, соль, перец;

Для соуса бешамель:

Сливочное масло — 30 гр;

Молоко — 500 мл;

Мука — 3 ст.л. ;

Твердый сыр – 150 гр;

Щепотка тертого мускатного ореха, соль.

Для начала приготовим блины. Яйца взбить с сахаром и солью. Добавляем растительное масло и перемешиваем, добавляем молоко и снова перемешиваем, добавляем муку и перемешиваем венчиком. Разогреваем сковороду, смазываем маслом, наливаем тесто и крутим сковороду, чтобы тесто равномерно распределилось. Когда низ блина зазолотится, его надо перевернуть. Жарить со второй стороны буквально несколько секунд. Затем блин снять со сковороды.

Готовим фарш. Поджариваем лук, добавляем мелко нарубленный чеснок, подрумяниваем, добавляем фарш, когда он будет почти готов – добавляем мелко порезанный сладкий перец. В финале – добавляем томатную пасту, солим и перчим.

Готовим соус бешамель. Растопите сливочное масло с растительным в сотейнике и вмешайте муку. Постепенно вливайте молоко, тщательно размешивая смесь, и доведите до кипения при постоянном помешивании.

Добавьте соль по вкусу и мускатный орех, варите на медленном огне, помешивая, 8–10 минут. Если нужен не очень густой соус, добавьте молока. Если густой — то варите дольше, пока он не станет нужной консистенции.

Теперь время собирать пирог: нижний блин смажьте соусом бешамель и накройте блином, после – выложите фарш с томатным соусом, перемежайте. Пока блины не закончатся. Верхний блин смажьте соусом бешамель, посыпьте тертым сыром и запекайте в духовке при температуре 190°С около 20 минут.