Ідеально для ситної вечері. Рецепт млинцевого торта з м'ясом

Цей рецепт нагадує лазанью, але його простіше приготувати, тому що листи для лазаньї не завжди є під рукою.

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Млинець з м'ясом — це простий і ситний рецепт страви на вечерю. Його просто готувати і це дуже смачно. Відмінний варіант для тих, хто хоче спробувати щось новеньке та оригінальне.

Млинець з м'ясом

Складові:

Для млинців:

Молоко — 500 мл;

Два яйця;

Вода — 125 мл;

Борошно — 220 г;

Рослинна олія для смаження, сіль, цукор;

Для начинки:

Фарш м'ясний — 500 г;

Одна цибулина;

Один червоний солодкий перець;

Два зубчики часнику;

Томатна паста, сіль, перець;

Для соусу бешамель:

Вершкове масло — 30 г;

Молоко — 500 мл;

Борошно — 3 ст. ;

Твердий сир — 150 г;

Дрібка тертого мускатного горіха, сіль.

Для початку приготуємо млинці. Яйця збити з цукром і сіллю. Додаємо олію і перемішуємо, додаємо молоко і знову перемішуємо, додаємо борошно і перемішуємо віночком. Розігріваємо сковороду, змащуємо олією, наливаємо тісто і крутимо сковороду, щоб тісто рівномірно розподілилося. Коли низ млинця позолотиться, його треба перевернути. Смажити з другого боку практично кілька секунд. Потім млинець зняти зі сковороди.

Готуємо фарш. Підсмажуємо цибулю, додаємо дрібно нарізаний часник, підрум'янюємо, додаємо фарш, коли він буде майже готовий — додаємо дрібно нарізаний солодкий перець. У фіналі — додаємо томатну пасту, солимо та перчимо.

Готуємо соус бешамель. Розтопіть вершкове масло з олією в сотейнику і вмішайте муку. Поступово вливайте молоко, ретельно розмішуючи суміш і доведіть до кипіння, постійно помішуючи.

Додайте сіль до смаку та мускатний горіх, варіть на повільному вогні, помішуючи, 8–10 хвилин. Якщо потрібний не дуже густий соус, додайте молока. Якщо густий, то варіть довше, поки він не стане потрібної консистенції.

Тепер час збирати пиріг: нижній млинець змастіть соусом бешамель і накрийте млинцем, потім викладіть фарш з томатним соусом, перемежуйте. Поки млинці не закінчаться. Верхній млинець змастіть соусом бешамель, посипте тертим сиром і запікайте в духовці при температурі 190°С близько 20 хвилин.