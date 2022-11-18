Не все любят субпродукты. Простой рецепт куриного паштета без печени
Коньяк и тушеный лук придают ему особый аромат и текстуру.
Традиционно, в Сети можно найти рецепт паштета из печени, куриной, или нет. Но не все любят субрпродукты, а печенка все же обладает специфическим вкусом. Для них есть хорошая новость: паштет можно приготовить и из куриного мяса.
Его можно изменять — чуть усилить или уменьшить количество коньяка, можно добавить мускатный орех или гвоздику — по вкусу. Панировочные сухари позволяют варьировать плотность паштета, а тушеный лук придает ему сочность.
Куриный паштет с коньяком
Ингредиенты:
- Куриные окорочка — 1 штука
- Куриные крылья — 2 штуки
- Вода — 1 л
- Одна луковица
- Один зубчик чеснока
- Сливочное масло — 25 гр
- Панировочные сухари — 10 гр
- Куриный бульон — 60 мл
- Коньяк — 15 мл
- Свежий тимьян — 2 веточки
- Соль, молотый черный перец
Залить куриный окорочок и крылышки холодной водой и варить на слабом огне 40 минут. Мелко нарезать половину лука и тимьян, вторую половину лука можно добавить в бульон к курице для усиления вкуса. Когда курица свариться – достать мясо, а бульон процедить бульон, он понадобится далее. Обжарить на сливочном масле лук. Когда он станет прозрачным, добавить чеснок, выдавленный через пресс, и жарить еще минуту. Добавить в сковороду нарезанную курицу, панировочные сухари, тимьян, процеженный бульон и коньяк. Посолить, поперчить.
Накрыть сковороду крышкой и тушить содержимое на слабом огне около 15 минут, периодически перемешивая. Готовую смесь измельчить в блендере, пока структура паштета не станет однородной. Если вам хочется более нежного паштета – добавьте еще бульона. Досолите, если потребуется. Разложите паштет по формочкам и охладите. Подавайте с подсушенным багетом.