Не все любят субпродукты. Простой рецепт куриного паштета без печени

Коньяк и тушеный лук придают ему особый аромат и текстуру.

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Традиционно, в Сети можно найти рецепт паштета из печени, куриной, или нет. Но не все любят субрпродукты, а печенка все же обладает специфическим вкусом. Для них есть хорошая новость: паштет можно приготовить и из куриного мяса.

Его можно изменять — чуть усилить или уменьшить количество коньяка, можно добавить мускатный орех или гвоздику — по вкусу. Панировочные сухари позволяют варьировать плотность паштета, а тушеный лук придает ему сочность.

Куриный паштет с коньяком

Ингредиенты:

Куриные окорочка — 1 штука

Куриные крылья — 2 штуки

Вода — 1 л

Одна луковица

Один зубчик чеснока

Сливочное масло — 25 гр

Панировочные сухари — 10 гр

Куриный бульон — 60 мл

Коньяк — 15 мл

Свежий тимьян — 2 веточки

Соль, молотый черный перец

Залить куриный окорочок и крылышки холодной водой и варить на слабом огне 40 минут. Мелко нарезать половину лука и тимьян, вторую половину лука можно добавить в бульон к курице для усиления вкуса. Когда курица свариться – достать мясо, а бульон процедить бульон, он понадобится далее. Обжарить на сливочном масле лук. Когда он станет прозрачным, добавить чеснок, выдавленный через пресс, и жарить еще минуту. Добавить в сковороду нарезанную курицу, панировочные сухари, тимьян, процеженный бульон и коньяк. Посолить, поперчить.

Накрыть сковороду крышкой и тушить содержимое на слабом огне около 15 минут, периодически перемешивая. Готовую смесь измельчить в блендере, пока структура паштета не станет однородной. Если вам хочется более нежного паштета – добавьте еще бульона. Досолите, если потребуется. Разложите паштет по формочкам и охладите. Подавайте с подсушенным багетом.