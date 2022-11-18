Не всі полюбляють субпродукти. Простий рецепт курячого паштету без печінки

Коньяк і тушкована цибуля надають йому особливого аромату і текстури.

Related video

Традиційно, в мережі можна знайти рецепт паштету з печінки, курячої чи ні. Але не всі люблять субпродукти, а печінка все ж таки має специфічний смак. Для них є хороша новина: паштет можна приготувати з курячого м'яса.

Його можна змінювати — трохи збільшити або зменшити кількість коньяку, можна додати мускатний горіх або гвоздику — до смаку. Панірувальні сухарі дозволяють варіювати щільність паштету, а тушкована цибуля надає йому соковитості.

Курячий паштет із коньяком

Складові:

Курячі стегенця — 1 штука

Курячі крила — 2 штуки

Вода — 1 л

Одна цибулина

Один зубчик часнику

Вершкове масло — 25 г

Панірувальні сухарі — 10 г

Курячий бульйон — 60 мл

Коньяк — 15 мл

Свіжий чебрець — 2 гілочки

Сіль, мелений чорний перець

Залити куряче стегенце і крильця холодною водою та варити на слабкому вогні 40 хвилин. Дрібно нарізати половину цибулі та чебрець, другу половину цибулі можна додати в бульйон до курки для посилення смаку. Коли курка звариться – дістати м'ясо, а бульйон процідити, він знадобиться пізніше. Обсмажити на вершковому маслі цибулю. Коли вона стане прозорою, додати часник, видавлений через прес, і смажити ще хвилину. Додати в сковороду нарізану курку, панірувальні сухарі, чебрець, проціджений бульйон та коньяк. Посолити, поперчити.

Накрити сковороду кришкою і гасити вміст на слабкому вогні близько 15 хвилин, періодично перемішуючи. Готову суміш подрібнити у блендері, поки структура паштету не стане однорідною. Якщо вам хочеться ніжнішого паштету — додайте ще бульйону. Досоліть, якщо потрібно. Розкладіть паштет по формах і охолодіть. Подавайте із підсушеним багетом.