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Їжа

Не всі полюбляють субпродукти. Простий рецепт курячого паштету без печінки

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Фото: Getty Images | Курячий паштет — чудово йде з багетом

Коньяк і тушкована цибуля надають йому особливого аромату і текстури.

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Традиційно, в мережі можна знайти рецепт паштету з печінки, курячої чи ні. Але не всі люблять субпродукти, а печінка все ж таки має специфічний смак. Для них є хороша новина: паштет можна приготувати з курячого м'яса.

Його можна змінювати — трохи збільшити або зменшити кількість коньяку, можна додати мускатний горіх або гвоздику — до смаку. Панірувальні сухарі дозволяють варіювати щільність паштету, а тушкована цибуля надає йому соковитості.

Курячий паштет із коньяком

Складові:

  • Курячі стегенця — 1 штука
  • Курячі крила — 2 штуки
  • Вода — 1 л
  • Одна цибулина
  • Один зубчик часнику
  • Вершкове масло — 25 г
  • Панірувальні сухарі — 10 г
  • Курячий бульйон — 60 мл
  • Коньяк — 15 мл
  • Свіжий чебрець — 2 гілочки
  • Сіль, мелений чорний перець

Залити куряче стегенце і крильця холодною водою та варити на слабкому вогні 40 хвилин. Дрібно нарізати половину цибулі та чебрець, другу половину цибулі можна додати в бульйон до курки для посилення смаку. Коли курка звариться – дістати м'ясо, а бульйон процідити, він знадобиться пізніше. Обсмажити на вершковому маслі цибулю. Коли вона стане прозорою, додати часник, видавлений через прес, і смажити ще хвилину. Додати в сковороду нарізану курку, панірувальні сухарі, чебрець, проціджений бульйон та коньяк. Посолити, поперчити.

Накрити сковороду кришкою і гасити вміст на слабкому вогні близько 15 хвилин, періодично перемішуючи. Готову суміш подрібнити у блендері, поки структура паштету не стане однорідною. Якщо вам хочеться ніжнішого паштету — додайте ще бульйону. Досоліть, якщо потрібно. Розкладіть паштет по формах і охолодіть. Подавайте із підсушеним багетом.