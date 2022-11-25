Вкус детства. Рецепт вкуснейших домашних беляшей

Беляши из дрожжевого теста с сочной мясной начинкой – это блюдо, которое каждый помнит еще со времен учебы в школе.

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Считается, что беляши – это блюдо, которое готовили в Татарстане, однако со времен оно стало народным. И большой беляш с сочной начинкой – это фактически советский фастфуд.

В местах, где беляши готовили вкусно – всегда были очереди. Но беляши можно приготовить и дома. Для этого потребуется совсем немного ингредиентов. Главное, запастись вкусным фаршем, желательно комбинацией свиного и говяжьего, и не экономить на начинке.

Беляши

Ингредиенты:

Говяжий фарш – 400 гр;

Свиной фарш — 150 гр;

Одна луковица;

Мука – 600 гр;

Сахар – 1 ст.л.;

Сухие дрожжи – 5 гр;

Соль, молотый черный перец, растительное масло.

Для начала готовим тесто. Нужно развести дрожжи в 250 мл теплой воды с сахаром, добавить половину муки, перемешать, накрыть и оставить на 15 минут, чтобы дрожжи "заработали". Затем добавить чайную ложку соли и оставшуюся муку и замесить тесто. В конце добавить столовую ложку растительного масла, чтобы собрать вместе всю муку. Положить тесто в смазанную маслом миску, накрыть и поставить "отдыхать" в теплое место минимум на полчаса.

Учтите, при замешивании теста муки может уйти либо больше, либо меньше, все зависит от ее сорта, так что количество муки приблизительно.

Для начинки очистите и мелко нарежьте лук, смешайте с фаршем, добавьте соль и перец. Готовое тесто разделите на порции, каждая должна быть размером с небольшое яблоко. Шарики раскатайте в лепешку, положите в серединку столовую ложку фарша. Защипните края теста, оставляя наверху небольшое отверстие.

Жарьте беляши в растительном масле, наполовину погрузив их в масло. Положите беляши в масло отверстием вниз, жарьте на среднем огне до золотистого цвета, затем осторожно переверните. И будьте осторожны. Горячее масло брызгается.