Вкус детства. Рецепт вкуснейших домашних беляшей
Беляши из дрожжевого теста с сочной мясной начинкой – это блюдо, которое каждый помнит еще со времен учебы в школе.
Считается, что беляши – это блюдо, которое готовили в Татарстане, однако со времен оно стало народным. И большой беляш с сочной начинкой – это фактически советский фастфуд.
В местах, где беляши готовили вкусно – всегда были очереди. Но беляши можно приготовить и дома. Для этого потребуется совсем немного ингредиентов. Главное, запастись вкусным фаршем, желательно комбинацией свиного и говяжьего, и не экономить на начинке.
Беляши
Ингредиенты:
- Говяжий фарш – 400 гр;
- Свиной фарш — 150 гр;
- Одна луковица;
- Мука – 600 гр;
- Сахар – 1 ст.л.;
- Сухие дрожжи – 5 гр;
- Соль, молотый черный перец, растительное масло.
Для начала готовим тесто. Нужно развести дрожжи в 250 мл теплой воды с сахаром, добавить половину муки, перемешать, накрыть и оставить на 15 минут, чтобы дрожжи "заработали". Затем добавить чайную ложку соли и оставшуюся муку и замесить тесто. В конце добавить столовую ложку растительного масла, чтобы собрать вместе всю муку. Положить тесто в смазанную маслом миску, накрыть и поставить "отдыхать" в теплое место минимум на полчаса.
Учтите, при замешивании теста муки может уйти либо больше, либо меньше, все зависит от ее сорта, так что количество муки приблизительно.
Для начинки очистите и мелко нарежьте лук, смешайте с фаршем, добавьте соль и перец. Готовое тесто разделите на порции, каждая должна быть размером с небольшое яблоко. Шарики раскатайте в лепешку, положите в серединку столовую ложку фарша. Защипните края теста, оставляя наверху небольшое отверстие.
Жарьте беляши в растительном масле, наполовину погрузив их в масло. Положите беляши в масло отверстием вниз, жарьте на среднем огне до золотистого цвета, затем осторожно переверните. И будьте осторожны. Горячее масло брызгается.