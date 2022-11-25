Смак дитинства. Рецепт найсмачніших домашніх біляшів

Біляші із дріжджового тіста з соковитою м'ясною начинкою — це страва, яку кожен пам'ятає ще з часів навчання у школі.

Related video

Вважається, що біляші — це страва, яку готували в Татарстані, проте з часів вона стала народною. І великий біляш із соковитою начинкою — це фактично радянський фастфуд.

У місцях, де біляші готували смачно, — завжди були черги. Але біляші можна приготувати і вдома. Для цього потрібно зовсім небагато інгредієнтів. Головне, запастися смачним фаршем, бажано комбінацією свинячого та яловичого, та не економити на начинці.

Біляші

Складові:

Яловичий фарш — 400 г;

Свинячий фарш — 150 г;

Одна цибулина;

Борошно — 600 г;

Цукор — 1 ст.;

Сухі дріжджі — 5 г;

Сіль, мелений чорний перець, олія.

Для початку готуємо тісто. Потрібно розвести дріжджі в 250 мл теплої води з цукром, додати половину борошна, перемішати, накрити і залишити на 15 хвилин, щоб дріжджі "запрацювали". Потім додати чайну ложку солі й решту борошна і замісити тісто. В кінці додати столову ложку олії, щоб зібрати разом все борошно. Покласти тісто в змащену маслом миску, накрити і поставити "відпочивати" в тепле місце мінімум на пів години.

Врахуйте, при замішуванні тіста борошна може піти або більше, або менше, все залежить від її сорту, тому кількість борошна приблизна.

Для начинки очистіть і дрібно наріжте цибулю, змішайте з фаршем, додайте сіль і перець. Готове тісто розділіть на порції, кожна має бути розміром із невелике яблуко. Кульки розкатіть у коржик, покладіть у серединку столову ложку фаршу. Защипніть краї тіста, залишаючи нагорі невеликий отвір.

Смажте біляші в олії, наполовину зануривши їх у масло. Покладіть біляші в масло отвором донизу, смажте на середньому вогні до золотистого кольору, потім обережно переверніть. І будьте обережні. Гаряча олія бризкається.