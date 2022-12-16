Две закуски, которые украсят праздничный стол: пошаговый рецепт

Закуски получаются легкими и в то же время сытными.

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Красивые и аппетитные закуски украшают любой стол, а новогодний – тем более. Кулинарный блогер Кристин Азизян предлагает сделать два варианта праздничных закусок, которые порадуют и вкус, и глаз.

Новогодние закуски

Ингредиенты:

Слоеное бездрожжевое тесто (два пласта) – 500 гр;

Яйцо для смазывания.

Для первого варианта:

Листья салата;

Малосольная рыба (форель, семга, скумбрия) – 150 гр;

Творожный сыр – 100 гр;

Огурец свежий – 1 шт.

Для второго варианта:

Листья салата;

Крабовые палочки – 5 шт;

Твердый сыр – 50 гр;

Вареное яйцо – 1 шт;

Консервированная кукуруза – 50-80 гр;

Свежий огурец – 0,5 шт;

Майонез или сметана – 2 ст. л;

Соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Слоеное тесто слегка раскатать, порезать на квадраты и круги, смазать яйцом и отправить в духовку, разогретую до 170-180, пока они пропекутся до румяной корочки.

Готовые коржи посередине разделить на части.

Закуска 1:

Каждую часть коржа смазать творожным сыром. На сыр выложить листик салата и слайс огурца, и кусочек рыбки, как на видео. Закрыть второй частью коржа и закрепить зубочисткой.

Закуска 2:

Крабовые палочки, яйцо, огурец и сыр протереть на терке, добавить майонез, смешать. Начинка готова. На половинку слоеного коржа выложить листик салата и ложку начинки, а затем прикрыть второй половинкой слоеного коржа.

Закуски получаются красочные, очень вкусные и сытные.

Напомним, что можно приготовить на праздничный стол вместо салата "Мимоза".