Две закуски, которые украсят праздничный стол: пошаговый рецепт
Закуски получаются легкими и в то же время сытными.
Красивые и аппетитные закуски украшают любой стол, а новогодний – тем более. Кулинарный блогер Кристин Азизян предлагает сделать два варианта праздничных закусок, которые порадуют и вкус, и глаз.
Новогодние закуски
Ингредиенты:
- Слоеное бездрожжевое тесто (два пласта) – 500 гр;
- Яйцо для смазывания.
Для первого варианта:
- Листья салата;
- Малосольная рыба (форель, семга, скумбрия) – 150 гр;
- Творожный сыр – 100 гр;
- Огурец свежий – 1 шт.
Для второго варианта:
- Листья салата;
- Крабовые палочки – 5 шт;
- Твердый сыр – 50 гр;
- Вареное яйцо – 1 шт;
- Консервированная кукуруза – 50-80 гр;
- Свежий огурец – 0,5 шт;
- Майонез или сметана – 2 ст. л;
- Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Слоеное тесто слегка раскатать, порезать на квадраты и круги, смазать яйцом и отправить в духовку, разогретую до 170-180, пока они пропекутся до румяной корочки.
Готовые коржи посередине разделить на части.
Закуска 1:
Каждую часть коржа смазать творожным сыром. На сыр выложить листик салата и слайс огурца, и кусочек рыбки, как на видео. Закрыть второй частью коржа и закрепить зубочисткой.
Закуска 2:
Крабовые палочки, яйцо, огурец и сыр протереть на терке, добавить майонез, смешать. Начинка готова. На половинку слоеного коржа выложить листик салата и ложку начинки, а затем прикрыть второй половинкой слоеного коржа.
Закуски получаются красочные, очень вкусные и сытные.
Напомним, что можно приготовить на праздничный стол вместо салата "Мимоза".