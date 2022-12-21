Интересный рецепт классического десерта. Торт "Графские развалины" с безе

Торт "Графские развалины" обычно готовится из бисквита, но есть способ сделать его более воздушным и нежным.

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Этот вкусный, красивый и воздушный десерт наверняка хоть раз пробовал каждый. Вариантов торта "Графские развалины" очень много. Название он получил из-за своей оригинальной формы, которая должна напоминать развалины замка.

Классическим рецептом считается торт из бисквита с кремом и шоколадной глазурью. Но его вариация с безе славится своим нежным вкусом и хрустящей текстурой.

Торт "Графские развалины"

Ингредиенты:

Для безе:

Четыре яичных белка;

Сахар — 200 гр;

Лимонный сок — 1 ч. л.;

Щепотка соли;

Для масляного крема:

Масло сливочное — 200 гр;

Сгущенное молоко — 300 гр;

Для украшения:

Грецкие орехи — 100 гр;

Черный шоколад — 100 гр;

Молоко — 50 мл.

Вначале приготовим классическое белое безе. Оно готовится из холодных яичных белков в сухой посуде. Начинаем взбивать яичные белки на низких оборотах миксера, постепенно увеличивая скорость до средней. Когда белки начнут пениться и становиться воздушными, добавляем сок лимона. Взбиваем на практически максимальной скорости еще пару минут.

В процессе подсыпаем по столовой ложке сахар или сахарную пудру. Готовое безе держит форму, оно густое и плотное. На взбивание белков у вас уйдет около 15 минут.

Отсаживать безе на противень, застеленный пергаментом можно с помощью кулинарного мешка с фигурной насадкой. Можно просто ложкой. На вкус это никак не повлияет.

Готовим безе на среднем уровне при 90-100 градусах около часа. Все зависит от вашей духовки. Следите, чтобы безе не начало темнеть. Когда безе готово, когда оно отходит от бумаги и на ощупь легкое и сухое.

Теперь готовим масляный крем. Сливочное масло нужно заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким. Взбиваем мягкое сливочное масло на высоких оборотах миксером, чтобы оно стало пушистым. Это займет около трех минут.

Затем, не прекращая взбивать, тонкой струйкой наливаем сгущенное молоко.

Взбивать крем нужно пока оно не станет пышным и однородным.

И собираем торт "Графские развалины". Берем плоское блюдо и выкладываем на него первый слой безе. Промазываем масляным кремом и так каждый слой, формируя горку из безе. Промежутки также промазываем кремом.

Украшаем торт шоколадной глазурью. Приготовить ее очень просто. Нагреваем молоко в микроволновке. Добавляем в него поломанный кусочками черный шоколад и мешаем венчиком, пока он не растает. Если он начинает застывать – подогрейте молоко в микроволновке, или на водяной бане.

Поливаем "Графские развалины" шоколадной глазурью и украшаем грецкими орешками. Или любыми другими, которые вам по вкусу.

Также вы можете приготовить еще один знаменитый торт с безе – торт "Павлова", названный так в честь знаменитой балерины.