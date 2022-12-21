Цікавий рецепт класичного десерту. Торт "Графські руїни" з безе

Торт "Графські руїни" зазвичай готується з бісквіту, але є спосіб зробити його більш повітряним і ніжним.

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Цей смачний, красивий і повітряний десерт напевно хоч раз куштував кожен. Варіантів торта "Графські руїни" дуже багато. Назву він отримав через свою оригінальну форму, яка має нагадувати руїни замку.

Класичним рецептом вважається торт із бісквіту з кремом і шоколадною глазур'ю. Але його варіація з безе славиться своїм ніжним смаком і хрумкою текстурою.

Торт "Графські руїни"

Інгредієнти:

Для безе:

Чотири яєчні білки;

Цукор — 200 гр;

Лимонний сік — 1 ч. л.;

Дрібка солі;

Для масляного крему:

Масло вершкове — 200 гр;

Згущене молоко — 300 гр;

Для прикрашання:

Волоські горіхи — 100 гр;

Чорний шоколад — 100 гр;

Молоко — 50 мл.

Спочатку приготуємо класичне біле безе. Воно готується з холодних яєчних білків у сухому посуді. Починаємо збивати яєчні білки на низьких оборотах міксера, поступово збільшуючи швидкість до середньої. Коли білки почнуть пінитися та ставати повітряними, додаємо сік лимона. Збиваємо на максимальній швидкості ще кілька хвилин.

У процесі підсипаємо по столовій ложці цукор чи цукрову пудру. Готове безе тримає форму, воно густе і щільне. На збивання білків вам потрібно буде близько 15 хвилин.

Висаджувати безе на лист, застелений пергаментом, можна за допомогою кулінарного мішка з фігурною насадкою. Можна просто ложкою. На смак це не вплине.

Готуємо безе на середньому рівні за 90-100 градусів близько години. Все залежить від вашої духовки. Слідкуйте, щоб безе не почало темніти. Коли безе готове, коли воно відстає від паперу й на дотик легке та сухе.

Тепер готуємо масляний крем. Вершкове масло потрібно заздалегідь дістати з холодильника, щоб воно стало м'яким. Збиваємо м'яке вершкове масло на високих оборотах міксером, щоб воно стало пінистим. Це триватиме близько трьох хвилин.

Потім, не припиняючи збивати, тонким струмком наливаємо згущене молоко.

Збивати крем потрібно, поки він не стане пишним і однорідним.

І збираємо торт "Графські руїни". Беремо плоске блюдо й викладаємо на нього перший шар безе. Промазуємо масляним кремом, і так кожен шар, формуючи гірку з безе. Проміжки також промазуємо кремом.

Прикрашаємо торт шоколадною глазур'ю. Приготувати її дуже просто. Нагріваємо молоко в мікрохвильовій печі. Додаємо в нього поламаний шматочками чорний шоколад і мішаємо вінчиком, поки він не розтане. Якщо він починає застигати — підігрійте молоко в мікрохвильовій печі або на водяній бані.

Поливаємо "Графські руїни" шоколадною глазур'ю та прикрашаємо грецькими горішками або будь-якими іншими, які вам до смаку.

Також ви можете приготувати ще один відомий торт із безе — торт "Павлова", названий так на честь знаменитої балерини.