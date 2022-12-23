Узвар: рецепт главного напитка Рождества

Узвар является главным рождественским напитком.

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Узвар обязательно подается на стол, а также используется для приготовления кутьи. Готовится узвар на основе сухофруктов с добавлением меда или сахара. После настаивания напиток получается невероятно ароматным и вкусным и, что самое главное, полезным. Впрочем, подслащивать готовый напиток вовсе необязательно. Если вы используете достаточное количество сухофруктов и добавляете груши, узвар получится приятно кисло-сладким.

Ингредиенты:

3 л воды

200 г сушеных яблок

100 г сушеных груш

100 г чернослива

100 г кураги

100 г изюма

150 г меда

Способ приготовления:

Сухофрукты перебрать, замочить на 15-20 минут в холодной воде каждый вид по отдельности, после чего тщательно промыть.

Подготовленные сухофрукты залить холодной водой, довести до кипения и варить на среднем огне 10 минут. Затем добавить чернослив и курагу и продолжать варить еще в течении 10 минут. В последнюю очередь ввести изюм и варить еще 10 минут.

Готовому узвару дать настояться не менее 5-6 часов, отцедить, добавить мед и перемешать до полного его растворения.

Советы

Чем шире ассортимент используемых сухофруктов, тем вкуснее получается узвар. Готовя его, можно использовать сушеную айву и вишню, светлый и темный изюм, вяленую клюкву и инжир, сушеные ягоды – шиповник, калину, малину, черную смородину, чернику.

Сладость узвара регулируйте на свой вкус, увеличивая или уменьшая норму меда или заменив его сахаром.

При желании в напиток можно добавить немного лимонной кислоты.

Если вы готовите узвар с 1-2 видами сухофруктов, можете ароматизировать его цедрой лимона или апельсина, мятой, мелиссой, палочкой корицы, парой звездочек бадьяна или несколькими бутонами гвоздики.

Напомним, пошаговый рецепт классической кутьи.