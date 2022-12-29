Таинственный беф-бургиньон. Простой рецепт говядины по-бургундски

Говядина по-бургундски, или беф-бургиньон, не смотря на монументальное название, очень простое деревенское блюдо.

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Говядина по-бургундски – это один из исторических рецептов, который за столетия не слишком изменился. Его готовят во Франции, и если разобраться, это простое деревенское блюдо из доступных продуктов. Доступных для французского крестьянина. Недорогие куски говядины долго тушатся в красном вине и приобретают неповторимый аромат и вкус.

А еще это отличный рецепт для того, чтобы разнообразить собственное меню и попробовать что-то новенькое.

Говядина по-бургундски

Ингредиенты:

Говяжья лопатка -1,5 кг;

Бекон — 100 гр;

Сливочное масло — 50 гр;

Одна луковица;

Одна крупная морковка;

Красное сухое вино — 1 л;

Говяжий бульон — 1,5 л;

Чеснок – 40 гр;

Тимьян, петрушка, лавровый лист, перец горошком, оливковое масло, соль, молотый перец.

Возьмите говяжью лопатку, или шею, словом не слишком дорогие части туши. Выбирайте мясо, где жира поменьше. Нарежьте на крупные куски.

Вытопите жир из сала, или бекона, сами шкварки заберите со сковороды. Начинайте топить жир на холодной сковороде, чтобы сало не подгорело.

Добавьте к жиру немного сливочного масла. Оно поможет лучше закарамелизовать мясо.

Как только смесь жиров начнет пузыриться, выкладывайте мясо. Как только оно поджарится с одной стороны – переворачивайте. Его нужно именно поджарить, а не прожарить. Так поджарьте все мясо. Лучше делать это порциями, чтобы оно не тушилось на сковороде.

Обжаренное со всех сторон мясо переложите в кастрюлю. Нарежьте лук и морковь. Режьте, как вам удобно. Овощи полностью растушатся в финале готовки. Поджарьте овощи на смеси оливкового и сливочного масла.

Залейте мясо литром красного сухого вина. Повара рекомендуют выпарить его в два раза в кастрюле на сильном огне, чтобы добавить к мясу в концентрированном виде.

Добавьте овощи и бекон, оставшийся от самого начала готовки.

Добавьте 40 грамм крупно нарезанного чеснока. Добавьте 1,5 литра насыщенного говяжьего бульона. Его лучше всего варить из бычьих хвостов и замораживать для вот таких случаев.

Добавьте травы. Их лучше всего завязать в марлю, или плотно увязать между собой, чтобы потом, когда они отдадут свой аромат, просто достать и выбросить. Профессионалы называют это – букетом гарни.

Посолите и поперчите по вкусу. Отправьте мясо в духовку, разогретую до 160–180 градусов, на три часа. Через три часа мясо будет легко распадаться на волокна и приобретет потрясающий вкус.