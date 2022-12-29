Таємничий беф бургіньйон. Простий рецепт яловичини по-бургундськи

Яловичина по-бургундськи, або беф бургіньйон, незважаючи на монументальну назву, дуже проста сільська страва.

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Яловичина по-бургундськи — це один із історичних рецептів, який за сторіччя не надто змінився. Його готують у Франції, і якщо розібратися, це проста сільська страва з продуктів, доступних для французького селянина. Недорогі шматки яловичини довго тушкуються в червоному вині тк набувають неповторного аромату й смаку.

А ще це чудовий рецепт для того, щоб урізноманітнити власне меню та спробувати щось новеньке.

Яловичина по-бургундськи

Інгредієнти:

Яловича лопатка — 1,5 кг;

Бекон — 100 гр;

Вершкове масло — 50 гр;

Одна цибулина;

Одна велика морквина;

Червоне сухе вино — 1 л;

Яловичий бульйон — 1,5 л;

Часник — 40 г;

Чебрець, петрушка, лавровий лист, перець горошком, оливкова олія, сіль, мелений перець.

Візьміть яловичу лопатку або шию, словом, не надто дорогі частини туші. Вибирайте м'ясо, де менше жиру. Наріжте на великі шматки.

Витопіть жир із сала або бекону, самі шкварки заберіть зі сковороди. Починайте топити жир на холодній сковороді, щоб сало не підгоріло.

Додайте до жиру трохи вершкового масла. Воно допоможе краще закарамелізувати м'ясо.

Як тільки суміш жирів почне пузиритися, викладайте м'ясо. Як тільки воно підсмажиться з одного боку — перевертайте. Його потрібно саме підсмажити, а не просмажити. Так підсмажте все м'ясо. Краще робити це порціями, щоб воно не тушкувалося на сковороді.

Обсмажене з усіх боків м'ясо перекладіть у каструлю. Наріжте цибулю та моркву. Ріжте, як вам зручно. Овочі повністю розтушкуються у фіналі готування. Підсмажте овочі на суміші оливкової олії та вершкового масла.

Залийте м'ясо літром червоного вина. Кухарі рекомендують випарувати його вдвічі в каструлі на сильному вогні, щоб додати до м'яса в концентрованому вигляді.

Додайте овочі та бекон, що залишився від початку готування.

Додайте 40 грамів крупно нарізаного часнику. Додайте 1,5 літра насиченого яловичого бульйону. Його найкраще варити з бичачих хвостів і заморожувати для таких випадків.

Додати трави. Їх найкраще зав'язати в марлю або щільно зв'язати між собою, щоб потім, коли вони віддадуть свій аромат, просто дістати й викинути. Фахівці називають це букетом гарні.

Посоліть і поперчіть до смаку. Поставте м'ясо в духовку, розігріту до 160-180 градусів, на три години. Через три години м'ясо легко розпадатиметься на волокна та набуде приголомшливого смаку.