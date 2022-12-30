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Еда

Новогодний стол 2023: экзотический салат из мидий, авокадо и грейпфрута

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Фото: Getty Images

Салат, который можно приготовить буквально за несколько минут.

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Оригинальный, яркий и очень вкусный салат, который станет изюминкой вашего праздничного стола.

Ингредиенты:

  • 200 г маринованных мидий
  • 2 больших розовых грейпфрута
  • 2–3 спелых авокадо
  • 150 г листьев шпината

Заправка:

  • 1 ч. л. сладкой горчицы
  • 1 ст. ложка бальзамического уксуса,
  • 3 ст. л. оливкового масла,
  • соль, свежесмолотый черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  • Для заправки снимите с 1 грейпфрута цедру мелкой теркой. В баночке с плотно закрывающейся крышкой смешайте уксус, оливковое масло, цедру, горчицу, соль и перец.
  • С грейпфрутов очень острым ножом срежьте кожуру так, чтобы была видна мякоть. Затем вырежьте мякость без пленок. Выделившийся сок можно добавить в заправку.
  • Авокадо очистите, мякоть нарежьте дольками. Смешайте ломтики авокадо с дольками грейпфрута.
  • Перемешайте шпинат с половиной заправки. Разложите листья шпината на тарелки, сверху выложите смесь авокадо и грейпфрута.
  • Смешайте мидии с оставшейся заправкой, выложите на салат. Блюдо готово. Сразу подавайте.

Напомним, рецепт простого и вкусного салата с пекинской капустой, курицей и гранатом.