Новогодний стол 2023: экзотический салат из мидий, авокадо и грейпфрута

Салат, который можно приготовить буквально за несколько минут.

Related video

Оригинальный, яркий и очень вкусный салат, который станет изюминкой вашего праздничного стола.

Ингредиенты:

200 г маринованных мидий

2 больших розовых грейпфрута

2–3 спелых авокадо

150 г листьев шпината

Заправка:

1 ч. л. сладкой горчицы

1 ст. ложка бальзамического уксуса,

3 ст. л. оливкового масла,

соль, свежесмолотый черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Для заправки снимите с 1 грейпфрута цедру мелкой теркой. В баночке с плотно закрывающейся крышкой смешайте уксус, оливковое масло, цедру, горчицу, соль и перец.

С грейпфрутов очень острым ножом срежьте кожуру так, чтобы была видна мякоть. Затем вырежьте мякость без пленок. Выделившийся сок можно добавить в заправку.

Авокадо очистите, мякоть нарежьте дольками. Смешайте ломтики авокадо с дольками грейпфрута.

Перемешайте шпинат с половиной заправки. Разложите листья шпината на тарелки, сверху выложите смесь авокадо и грейпфрута.

Смешайте мидии с оставшейся заправкой, выложите на салат. Блюдо готово. Сразу подавайте.

Напомним, рецепт простого и вкусного салата с пекинской капустой, курицей и гранатом.