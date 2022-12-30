Еда
Новогодний стол 2023: экзотический салат из мидий, авокадо и грейпфрута
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Салат, который можно приготовить буквально за несколько минут.
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Оригинальный, яркий и очень вкусный салат, который станет изюминкой вашего праздничного стола.
Ингредиенты:
- 200 г маринованных мидий
- 2 больших розовых грейпфрута
- 2–3 спелых авокадо
- 150 г листьев шпината
Заправка:
- 1 ч. л. сладкой горчицы
- 1 ст. ложка бальзамического уксуса,
- 3 ст. л. оливкового масла,
- соль, свежесмолотый черный перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Для заправки снимите с 1 грейпфрута цедру мелкой теркой. В баночке с плотно закрывающейся крышкой смешайте уксус, оливковое масло, цедру, горчицу, соль и перец.
- С грейпфрутов очень острым ножом срежьте кожуру так, чтобы была видна мякоть. Затем вырежьте мякость без пленок. Выделившийся сок можно добавить в заправку.
- Авокадо очистите, мякоть нарежьте дольками. Смешайте ломтики авокадо с дольками грейпфрута.
- Перемешайте шпинат с половиной заправки. Разложите листья шпината на тарелки, сверху выложите смесь авокадо и грейпфрута.
- Смешайте мидии с оставшейся заправкой, выложите на салат. Блюдо готово. Сразу подавайте.
Напомним, рецепт простого и вкусного салата с пекинской капустой, курицей и гранатом.