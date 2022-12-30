Простой и вкусный салат с пекинской капустой, курицей и гранатом: пошаговый рецепт

Салат можно заправить не только майонезом, а йогуртом или сметаной.

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Салат, который отличной подойдет не только для праздничного стола, но и в качестве повседневного блюда, предлагает приготовить известный кулинарный блогер Кристин Азизян. Если заправить его сметаной, а не майонезом, он подойдет для тех, кто старается питаться правильно.

Салат с капустой, курицей и гранатом

Ингредиенты:

Пекинская или обычная капуста – 300 гр;

Отварная куриная грудка – 200 гр;

Яблоки – 1-2 шт;

Яйца – 1-2 шт (можно и без них);

Зерна граната;

Сметана или майонез – 2-3 ст. л;

Соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца сварить вкрутую. Все ингредиенты мелко порезать и высыпать в глубокую миску, добавить зерна граната. Все посолить, поперчить и хорошо перемешать, заправить сметаной, йогуртом или майонезом.

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