Яркий и очень вкусный праздничный салат с пекинской капустой и апельсинами: пошаговый рецепт

Благодаря пекинской капусте салат получается легким, а апельсин придает ему пикантную кислинку.

Related video

Яркий и вкусный салат с пекинской капустой, апельсинами и курицей станет настоящим украшением праздничного стола и порадует присутствующих необычным сочетанием вкусов. Как его приготовить, рассказала кулинарный блогер Кристин Азизян.

Праздничный салат с апельсинами и пекинской капустой

Ингредиенты:

Пекинская капуста – 200-300 гр;

Отваренная куриная грудка – 200-300 гр;

Морковь свежая – 1 шт;

Огурец свежий – 1 шт;

Яйцо, сваренное вкрутую, – 1 шт;

Консервированная кукуруза – 100 гр;

Апельсины, очищенные от кожуры и прослоек, – 1-2 шт;

Сметана или майонез для заправки. Можно также вместо майонеза заправить растительным маслом, лимонным соком и горчицей.

Способ приготовления:

Отваренную курицу и яйцо порезать тонкими полосками, морковь натереть на терке для моркови по-корейски, апельсины разобрать на дольки и порезать небольшими кусочками, капусту пошинковать.

Все ингредиенты смешать в глубокой миске, добавить сок половины апельсина, заправить майонезом посолить, поперчить по вкусу и можно подавать. Если перед подачей к столу салат немного постоит в холодильнике, его вкус будет еще более насыщенным.

Напомним, как приготовить салат "Граф" и мясной салат к праздничному столу.