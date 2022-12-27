Яркий и очень вкусный праздничный салат с пекинской капустой и апельсинами: пошаговый рецепт
Благодаря пекинской капусте салат получается легким, а апельсин придает ему пикантную кислинку.
Яркий и вкусный салат с пекинской капустой, апельсинами и курицей станет настоящим украшением праздничного стола и порадует присутствующих необычным сочетанием вкусов. Как его приготовить, рассказала кулинарный блогер Кристин Азизян.
Праздничный салат с апельсинами и пекинской капустой
Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 200-300 гр;
- Отваренная куриная грудка – 200-300 гр;
- Морковь свежая – 1 шт;
- Огурец свежий – 1 шт;
- Яйцо, сваренное вкрутую, – 1 шт;
- Консервированная кукуруза – 100 гр;
- Апельсины, очищенные от кожуры и прослоек, – 1-2 шт;
- Сметана или майонез для заправки. Можно также вместо майонеза заправить растительным маслом, лимонным соком и горчицей.
Способ приготовления:
Отваренную курицу и яйцо порезать тонкими полосками, морковь натереть на терке для моркови по-корейски, апельсины разобрать на дольки и порезать небольшими кусочками, капусту пошинковать.
Все ингредиенты смешать в глубокой миске, добавить сок половины апельсина, заправить майонезом посолить, поперчить по вкусу и можно подавать. Если перед подачей к столу салат немного постоит в холодильнике, его вкус будет еще более насыщенным.
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