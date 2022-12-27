Яскравий і дуже смачний святковий салат із пекінською капустою та апельсинами: покроковий рецепт

Завдяки пекінській капусті салат виходить легким, а апельсин надає йому пікантної кислинки.

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Яскравий і смачний салат із пекінською капустою, апельсинами та куркою стане справжньою окрасою святкового столу та порадує присутніх незвичайним поєднанням смаків. Як його приготувати, розповіла кулінарна блогерка Крістін Азізян.

Святковий салат з апельсинами та пекінською капустою

Інгредієнти:

пекінська капуста — 200-300 г;

відварена куряча грудка — 200-300 г;

морква свіжа — 1 шт.;

огірок свіжий — 1 шт.;

яйце, зварене круто, — 1 шт;

консервована кукурудза — 100 г;

апельсини, очищені від шкірки та прошарків, — 1-2 шт;

сметана чи майонез для заправки. Можна також замість майонезу заправити олією, лимонним соком і гірчицею.

Спосіб приготування:

Відварену курку та яйце порізати тонкими смужками, моркву натерти на тертці для моркви по-корейськи, апельсини розібрати на часточки і нарізати невеликими шматочками, капусту пошаткувати.

Усі інгредієнти змішати в глибокій мисці, додати половий сік апельсина, заправити майонезом посолити, поперчити за смаком і можна подавати. Якщо перед подачею до столу салат трохи постоїть у холодильнику, його смак буде ще більш насиченим.

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