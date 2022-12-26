М'ясний салат до новорічного столу: покроковий рецепт

Готовий салат можна прикрасити гілочками розмарину або іншою зеленню.

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Продовжуючи тему новорічних салатів, які, напевно, полюбляться і стануть традиційними не лише на святкових столах, пропонуємо приготувати м'ясний салат за рецептом із блогу "Збірка рецептів". Він виходить дуже поживним через наявність у ньому ковбаси та м'яса, що обов'язково оцінять усі, хто його спробує.

М'ясний салат

Інгредієнти:

куряча грудка — 300 г;

лікарська ковбаса — 300 г;

горошок зелений — 250 г;

картопля — 3 шт.;

яйця — 4 шт.;

огірки солоні — 6 шт.;

сіль за смаком;

майонез для заправки.

Спосіб приготування:

Курячу грудку відварити в підсоленій воді, а потім нарізати на дрібні кубики й обсмажити, поки м'ясо злегка підрум'яниться. Картоплю відварити, яйця зварити круто, порізати на дрібні кубики і висипати в глибоку миску. Туди ж додати дрібно порізану ковбасу, яйця і горошок. М'ясо з'єднати з іншими інгредієнтами, посолити, поперчити та додати майонез.

У тарілку для подачі поставити склянку або порційне кулінарне кільце та розкласти салат навколо склянки у формі кола. Витягти склянку і прикрасити салат гілочками розмарину.

Нагадаємо, як приготувати салат "Жовті троянди", а також як можна по-новому подати "Оселедець під шубою".