Мясной салат к новогоднему столу: пошаговый рецепт
Готовый салат можно украсить веточками розмарина или другой зеленью.
Продолжая тему новогодних салатов, которые наверняка полюбятся и станут традиционными не только на праздничных столах, предлагаем приготовить мясной салат по рецепту из блога "Сборник рецептов". Он получается очень сытным из-за наличия в нем колбасы и мяса, что обязательно оценят все, кто его попробует.
Мясной салат
Ингредиенты:
- Куриная грудка – 300 гр;
- Докторская колбаса – 300 гр;
- Горошек зеленый – 250 гр;
- Картофель – 3 шт;
- Яйца – 4 шт;
- Огурцы соленые – 6 шт;
- Соль по вкусу;
- Майонез для заправки.
Способ приготовления:
Куриную грудку отварить в подсоленной воде, а затем нарезать на мелкие кубики и обжарить, пока мясо слегка подрумянится. Картофель отварить, яйца сварить вкрутую, порезать все на мелкие кубики и высыпать в глубокую миску. Туда же добавить мелко порезанную колбасу, яйца и горошек. Мясо соединить с остальными ингредиентами, посолить, поперчить и добавить майонез.
В тарелку для подачи поставь стакан или порционное кулинарное кольцо и разложить салат вокруг стакана в форме круга. Извлечь стакан и украсить салат веточками розмарина.
Напомним, как приготовить салат "Желтые розы", а также как можно по-новому подать "Сельдь под шубой".