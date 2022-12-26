Мясной салат к новогоднему столу: пошаговый рецепт

Готовый салат можно украсить веточками розмарина или другой зеленью.

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Продолжая тему новогодних салатов, которые наверняка полюбятся и станут традиционными не только на праздничных столах, предлагаем приготовить мясной салат по рецепту из блога "Сборник рецептов". Он получается очень сытным из-за наличия в нем колбасы и мяса, что обязательно оценят все, кто его попробует.

Мясной салат

Ингредиенты:

Куриная грудка – 300 гр;

Докторская колбаса – 300 гр;

Горошек зеленый – 250 гр;

Картофель – 3 шт;

Яйца – 4 шт;

Огурцы соленые – 6 шт;

Соль по вкусу;

Майонез для заправки.

Способ приготовления:

Куриную грудку отварить в подсоленной воде, а затем нарезать на мелкие кубики и обжарить, пока мясо слегка подрумянится. Картофель отварить, яйца сварить вкрутую, порезать все на мелкие кубики и высыпать в глубокую миску. Туда же добавить мелко порезанную колбасу, яйца и горошек. Мясо соединить с остальными ингредиентами, посолить, поперчить и добавить майонез.

В тарелку для подачи поставь стакан или порционное кулинарное кольцо и разложить салат вокруг стакана в форме круга. Извлечь стакан и украсить салат веточками розмарина.

Напомним, как приготовить салат "Желтые розы", а также как можно по-новому подать "Сельдь под шубой".