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Еда

Мясной салат к новогоднему столу: пошаговый рецепт

салат
Фото: Скриншот

Готовый салат можно украсить веточками розмарина или другой зеленью.

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Продолжая тему новогодних салатов, которые наверняка полюбятся и станут традиционными не только на праздничных столах, предлагаем приготовить мясной салат по рецепту из блога "Сборник рецептов". Он получается очень сытным из-за наличия в нем колбасы и мяса, что обязательно оценят все, кто его попробует.

Мясной салат

Ингредиенты:

  • Куриная грудка – 300 гр;
  • Докторская колбаса – 300 гр;
  • Горошек зеленый – 250 гр;
  • Картофель – 3 шт;
  • Яйца – 4 шт;
  • Огурцы соленые – 6 шт;
  • Соль по вкусу;
  • Майонез для заправки.

Способ приготовления:

Куриную грудку отварить в подсоленной воде, а затем нарезать на мелкие кубики и обжарить, пока мясо слегка подрумянится. Картофель отварить, яйца сварить вкрутую, порезать все на мелкие кубики и высыпать в глубокую миску. Туда же добавить мелко порезанную колбасу, яйца и горошек. Мясо соединить с остальными ингредиентами, посолить, поперчить и добавить майонез.

В тарелку для подачи поставь стакан или порционное кулинарное кольцо и разложить салат вокруг стакана в форме круга. Извлечь стакан и украсить салат веточками розмарина.

Напомним, как приготовить салат "Желтые розы", а также как можно по-новому подать "Сельдь под шубой".