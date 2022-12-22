Хит новогоднего стола: аппетитная и оригинальная закуска "Елочки"
Красиво оформленная закуска украсит новогодний стол.
Новый год ассоциируется в первую очередь с украшенной елочкой. Поэтому закуска на праздничном столе в виде этого деревца изумит гостей, а ее вкус никого не оставит равнодушным. Предлагаем приготовить это красивое блюдо по рецепту из блога "Вкусные рецепты".
Закуска "Елочки"
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 200 гр;
- Твердый сыр – 100 гр;
- Вареные яйца – 2 шт;
- Чеснок – 2-3 зубчика;
- Майонез – 160-170 гр;
- Печенье крекер;
- Укроп;
- Зерна граната;
- Соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
Крабовые палочки очень мелко нарезать или натереть на терке. Сыр яйца так же натереть. Все высыпать в глубокую миску, добавить туда соль, перец, чеснок и майонез.
Все хорошо перемешать и сформировать из этой массы небольшие конусы. Обвалять их в нарезанном укропе, установить каждую "елочку" на крекер, а сверху украсить зернышком граната.
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