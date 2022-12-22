Хит новогоднего стола: аппетитная и оригинальная закуска "Елочки"

Красиво оформленная закуска украсит новогодний стол.

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Новый год ассоциируется в первую очередь с украшенной елочкой. Поэтому закуска на праздничном столе в виде этого деревца изумит гостей, а ее вкус никого не оставит равнодушным. Предлагаем приготовить это красивое блюдо по рецепту из блога "Вкусные рецепты".

Закуска "Елочки"

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 гр;

Твердый сыр – 100 гр;

Вареные яйца – 2 шт;

Чеснок – 2-3 зубчика;

Майонез – 160-170 гр;

Печенье крекер;

Укроп;

Зерна граната;

Соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

Крабовые палочки очень мелко нарезать или натереть на терке. Сыр яйца так же натереть. Все высыпать в глубокую миску, добавить туда соль, перец, чеснок и майонез.

Все хорошо перемешать и сформировать из этой массы небольшие конусы. Обвалять их в нарезанном укропе, установить каждую "елочку" на крекер, а сверху украсить зернышком граната.

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