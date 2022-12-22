Хіт новорічного столу: апетитна та оригінальна закуска "Ялинки"
Красиво оформлена закуска прикрасить новорічний стіл.
Новий рік асоціюється насамперед із прикрашеною ялинкою. Тому закуска на святковому столі у вигляді цього деревця вразить гостей, а її смак нікого не залишить байдужим. Пропонуємо приготувати цю гарну страву за рецептом із блогу "Смачні рецепти".
Закуска "Ялинки"
Інгредієнти:
- Крабові палички — 200 г;
- Твердий сир — 100 г;
- Варені яйця — 2 шт.;
- Часник — 2-3 зубчики;
- Майонез — 160-170 г;
- Печиво крекер;
- Кріп;
- Зерна граната;
- Сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування:
Крабові палички дуже дрібно нарізати чи натерти на тертці. Сир і яйця також натерти. Все висипати в глибоку миску, додати туди сіль, перець, часник та майонез.
Все добре перемішати та сформувати з цієї маси невеликі конуси. Обваляти їх у нарізаному кропі, встановити кожну "ялинку" на крекер, а зверху прикрасити зернятком граната.
Ще одним цікавим доповненням до новорічного столу стануть бутерброди у вигляді "дідів морозів". Вони готуються дуже просто та швидко.
Нагадаємо, як приготувати смачну намазку лише з трьох інгредієнтів.