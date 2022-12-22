Хіт новорічного столу: апетитна та оригінальна закуска "Ялинки"

Красиво оформлена закуска прикрасить новорічний стіл.

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Новий рік асоціюється насамперед із прикрашеною ялинкою. Тому закуска на святковому столі у вигляді цього деревця вразить гостей, а її смак нікого не залишить байдужим. Пропонуємо приготувати цю гарну страву за рецептом із блогу "Смачні рецепти".

Закуска "Ялинки"

Інгредієнти:

Крабові палички — 200 г;

Твердий сир — 100 г;

Варені яйця — 2 шт.;

Часник — 2-3 зубчики;

Майонез — 160-170 г;

Печиво крекер;

Кріп;

Зерна граната;

Сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування:

Крабові палички дуже дрібно нарізати чи натерти на тертці. Сир і яйця також натерти. Все висипати в глибоку миску, додати туди сіль, перець, часник та майонез.

Все добре перемішати та сформувати з цієї маси невеликі конуси. Обваляти їх у нарізаному кропі, встановити кожну "ялинку" на крекер, а зверху прикрасити зернятком граната.

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