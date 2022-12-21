Бутерброди "Дід Мороз": яскрава прикраса для новорічного столу

Такі бутерброди додадуть новорічного настрою всім гостям.

Related video

Смачних і водночас красиво оформлених бутербродів на будь-якому столі ніколи не буває багато. Пропонуємо приготувати бутерброди для новорічного застілля за рецептом із блогу "Збірка рецептів".

Бутерброди "Дід Мороз"

Інгредієнти:

Яйця;

Багет;

Часник;

Домашній сир;

Майонез;

Помідори;

Зелень;

Шпроти.

Спосіб приготування:

Багет порізати й обсмажити по обидва боки до рум'яної скоринки.

Домашній сир змішати з майонезом до однорідної маси та змастити кожен шматочок багету з одного боку. Помідори (бажано брати невеликі) розрізати на чотирма частини, прибрати м'якоть. Яйця порізати вздовж на кружечки, щоб усередині білка залишався жовток.

На кожен шматочок багету покласти листок петрушки, пару шпротів, зверху яйце та шматочок помідора у вигляді шапочки Діда Мороза. Із сирно-майонезного соусу зробити бороду й очі, з помідора — ніс. Перед подачею гарно розкласти бутерброди на блюді.

Нагадаємо, як зробити гарячі бутерброди в лаваші, а також як приготувати найсмачнішу намазку на бутерброди всього з трьох інгредієнтів.