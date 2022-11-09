Сніданок для лінивих. Простий рецепт гарячих бутербродів у лаваші

Рецепт, який можна використовувати як повноцінний сніданок чи поживний перекус.

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Бутерброди — це швидко. Але, погодьтеся, нудно. Тим паче якщо їсти їх на сніданок щодня. Як варіант, можна робити гарячі бутерброди на сковороді.

Розбавимо приготування гарячих бутербродів нестандартним рецептом.

Складові:

Лаваш — 4 шт. круглих;

Яйце — 3 шт.;

Ковбаса/сосиски/шинка — 100 г;

Сир — 120 г;

Помідор — 1 шт.;

Вершкове масло — 10 г;

Сіль та перець до свого смаку.

До начинки за бажанням можна додати печериці, кукурудзу, зелень, соуси.

Спосіб приготування:

Змастіть сковороду з товстим дном вершковим маслом. Солимо і перчимо яйця до смаку, перемішуємо. Вилийте половину яєць на сковороду. Викладіть перший лаваш, зверху ковбасу та натертий сир, потім знову лаваш, помідор та сир. Наступний лаваш, ковбаса, сир та зверху накрити четвертим лавашем. Яйце, що залишилося, розподіліть зверху по лавашу, накрийте кришкою і поставте на плиту на слабкий вогонь. Через п'ять хвилин переверніть і накрийте знову кришкою, смажте ще кілька хвилин.

Нагадаємо, як приготувати яскраво-жовтогарячий морквяно-імбирний суп.