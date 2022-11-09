Завтрак для ленивых. Простой рецепт горячих бутербродов в лаваше

Рецепт, который можно использовать как полноценный завтрак или питательный перекус.

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Бутерброды – это быстро. Но, согласитесь, скучно. Тем более, если есть их на завтрак каждый день. Как вариант, можно делать горячие бутерброды на сковороде.

Разбавим приготовление горячих бутербродов нестандартных рецептом.

Ингредиенты:

Лаваш — 4 шт. круглых;

Яйцо — 3 шт;

Колбаса/ сосиски/ ветчина – 100 г;

Сыр — 120 гр;

Помидор — 1 шт;

Сливочное масло — 10 гр;

Соль и перец по вкусу.

К начинке по желанию можно добавить шампиньоны, кукурузу, зелень, соусы.

Способ приготовления:

Смажьте сковороду с толстым дном сливочным маслом. Солим и перчим яйца по вкусу, перемешиваем. Вылейте половину яиц на сковороду. Выложите первый лаваш, сверху колбасу и натертый сыр, затем снова лаваш, помидор и творог. Следующий лаваш, колбаса, сыр и сверху накрыть четвертым лавашем. Оставшееся яйцо распределите сверху по лавашу, накройте крышкой и поставьте на плиту на слабый огонь. Через пять минут переверните и снова накройте крышкой, жарьте еще несколько минут.

Напомним, как приготовить ярко-оранжевый морковно-имбирный суп.