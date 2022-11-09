Завтрак для ленивых. Простой рецепт горячих бутербродов в лаваше
Рецепт, который можно использовать как полноценный завтрак или питательный перекус.
Бутерброды – это быстро. Но, согласитесь, скучно. Тем более, если есть их на завтрак каждый день. Как вариант, можно делать горячие бутерброды на сковороде.
Разбавим приготовление горячих бутербродов нестандартных рецептом.
Ингредиенты:
- Лаваш — 4 шт. круглых;
- Яйцо — 3 шт;
- Колбаса/ сосиски/ ветчина – 100 г;
- Сыр — 120 гр;
- Помидор — 1 шт;
- Сливочное масло — 10 гр;
- Соль и перец по вкусу.
К начинке по желанию можно добавить шампиньоны, кукурузу, зелень, соусы.
Способ приготовления:
Смажьте сковороду с толстым дном сливочным маслом. Солим и перчим яйца по вкусу, перемешиваем. Вылейте половину яиц на сковороду. Выложите первый лаваш, сверху колбасу и натертый сыр, затем снова лаваш, помидор и творог. Следующий лаваш, колбаса, сыр и сверху накрыть четвертым лавашем. Оставшееся яйцо распределите сверху по лавашу, накройте крышкой и поставьте на плиту на слабый огонь. Через пять минут переверните и снова накройте крышкой, жарьте еще несколько минут.
Напомним, как приготовить ярко-оранжевый морковно-имбирный суп.