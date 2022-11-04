Морковный крем-суп с имбирем: рецепт вкусного, полезного и яркого блюда

Имбирь с ярким и пряным вкусом добавляет восточную "изюминку" многим блюдам, усиливая их вкус.

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Ярко-оранжевый морковный суп, наполненный витаминами и микроэлементами, необходимыми организму в межсезонье, — это прекрасный выбор для буднего дня и для выходного. Тем более что на приготовление потребуется мало времени.

Ингредиенты:

Оливковое масло — 1 ст. л.

Морковь — 300 гр.

Картофель — 200 гр.

Лук репчатый — 200 гр.

Чеснок — 4 зубчика.

Имбирь — 50 гр.

Соль — 1 чайная ложка.

Специи: перец чили, кориандр, сушеный лайм.

Сливки — 250 мл.

Способ приготовления:

Нарезать морковь и лук небольшими кубиками, измельчить чеснок, натиреть на терке имбирь. Очистить картофель. Разогреть в кастрюле оливковое масло и потушить лук до прозрачности, 5 мин. Положите морковь и чеснок, готовьте еще 5 мин, помешивая. Добавьте имбирь, тимьян и чесночный порошок и обжаривайте еще 30 сек.

Влейте в кастрюлю горячую воду, добавьте картофель, посолите и варите на медленном огне под крышкой 10 мин. Добавьте сливок и варите еще 5 мин. Снимите с огня и измельчите суп погружным блендером в гладкое пюре.

Разлейте по тарелкам, приправьте перцем и украсьте зеленью. Можно добавить миндаль, кунжут или мускатный орех.

[ + – ] Морковный крем-суп с имбирем

Такие сочетания наводят мысли об индийской кухне.

Пряный, нежный и очень вкусный крем-суп. Обязательно попробуйте приготовить этот простейший рецепт.