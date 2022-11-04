Морквяний крем-суп з імбиром: рецепт смачної, корисної та яскравої страви
Імбир з яскравим та пряним смаком додає східну "родзинку" багатьом стравам, посилюючи їх смак.
Яскраво-жовтогарячий морквяний суп, наповнений вітамінами та мікроелементами, необхідними організму в міжсезоння, — це чудовий вибір для буднього дня та для вихідного. Тим більше, що на приготування потрібно мало часу.
Складові:
- Оливкова олія — 1 ст. л
- Морква — 300 г
- Картопля — 200 г
- Цибуля ріпчаста — 200 г
- Часник — 4 зубчики
- Імбир — 50 г
- Сіль — 1 чайна ложка
- Спеції: перець чилі, коріандр, сушений лайм
- Вершки — 250 мл
Спосіб приготування:
Нарізати моркву та цибулю невеликими кубиками, подрібнити часник, натирати на тертці імбир. Очистити картоплю. Розігріти в каструлі оливкову олію та згасити цибулю до прозорості, 5 хв. Покладіть моркву та часник, готуйте ще 5 хв, помішуючи. Додайте імбир, чебрець і часниковий порошок і обсмажуйте ще 30 с.
Влийте в каструлю гарячу воду, додайте картоплю, посоліть та варіть на повільному вогні під кришкою 10 хв. Додайте вершків і варіть ще 5 хв. Зніміть з вогню та подрібніть суп занурювальним блендером у гладке пюре.
Розлийте по тарілках, приправте перцем та прикрасьте зеленню. Можна додати мигдаль, кунжут чи мускатний горіх.
Такі поєднання наводять думки про індійську кухню.
Пряний, ніжний та дуже смачний крем-суп. Обов'язково спробуйте приготувати цей рецепт.