Морквяний крем-суп з імбиром: рецепт смачної, корисної та яскравої страви

Імбир з яскравим та пряним смаком додає східну "родзинку" багатьом стравам, посилюючи їх смак.

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Яскраво-жовтогарячий морквяний суп, наповнений вітамінами та мікроелементами, необхідними організму в міжсезоння, — це чудовий вибір для буднього дня та для вихідного. Тим більше, що на приготування потрібно мало часу.

Складові:

Оливкова олія — 1 ст. л

Морква — 300 г

Картопля — 200 г

Цибуля ріпчаста — 200 г

Часник — 4 зубчики

Імбир — 50 г

Сіль — 1 чайна ложка

Спеції: перець чилі, коріандр, сушений лайм

Вершки — 250 мл

Спосіб приготування:

Нарізати моркву та цибулю невеликими кубиками, подрібнити часник, натирати на тертці імбир. Очистити картоплю. Розігріти в каструлі оливкову олію та згасити цибулю до прозорості, 5 хв. Покладіть моркву та часник, готуйте ще 5 хв, помішуючи. Додайте імбир, чебрець і часниковий порошок і обсмажуйте ще 30 с.

Влийте в каструлю гарячу воду, додайте картоплю, посоліть та варіть на повільному вогні під кришкою 10 хв. Додайте вершків і варіть ще 5 хв. Зніміть з вогню та подрібніть суп занурювальним блендером у гладке пюре.

Розлийте по тарілках, приправте перцем та прикрасьте зеленню. Можна додати мигдаль, кунжут чи мускатний горіх.

Такі поєднання наводять думки про індійську кухню.

Пряний, ніжний та дуже смачний крем-суп. Обов'язково спробуйте приготувати цей рецепт.