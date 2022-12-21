Бутерброды "Дед Мороз": яркое украшение для новогоднего стола

Такие бутерброды придадут новогоднего настроения всем гостям.

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Вкусных и в то же время краство оформленных бутербродов на любом столе никогда не бывает много. Предлагаем приготовить бутерброды для новогоднего застолья по рецепту из блога "Сборник рецептов".

Бутерброды "Дед Мороз"

Ингредиенты:

Яйца;

Багет;

Чеснок;

Творожный сыр;

Майонез;

Помидоры;

Зелень;

Шпроты.

Способ приготовления:

Багет порезать и обжарить с обеих сторон до румяной корочки.

Творожный сыр смешать с майонезом до однородной массы и смазать каждый кусочек багета с одной стороны. Помидоры (желательно брать небольшие) разрезать на четыре части, убрать мякоть. Яйца порезать вдоль на кружочки, чтобы внутри белка оставался желток.

На каждый кусочек багета положить листок петрушки, пару шпротов, сверху яйцо и кусочек помидора в виде шапочки Деда Мороза. Из сырно-майонезного соуса сделать бороду и глаза, из помидора нос. Перед подачей красиво разложить бутерброды на блюде.

Напомним, как сделать горячие бутерброды в лаваше, а также как приготовить вкуснейшую намазку на бутерброды всего из трех ингредиентов.