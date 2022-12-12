Закуска "Мандаринки": невероятное блюдо для новогоднего стола

Оформление этой закуски не оставит равнодушным никого.

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Каждая хозяйка мечтает, чтобы именно ее праздничный стол запомнился гостям неожиданными блюдами, и задолго до новогодних торжеств начинает искать оригинальные и красивые рецепты. Предлагаем вам поистине удивительную по вкусу и оформлению закуску от известного блогера Валерии Велигуры, которая несомненно станет хитом.

Закуска "Мандаринки"

Ингредиенты:

Куриене филе – 150 гр;

Яйца вареные – 2 шт;

Сыр твердый – 100 гр;

Майонез (можно сметану или натуральный йогурт) – 50 гр;

Чеснок – 1-2 зубчика;

Морквоь среднего размера – 3 шт;

Соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

Филе и морковь отварить. Морковь можно очень быстро приготовитьв микроволновке. Для этого хорошо помытые овощи почистить, сложить в рукав для запекания и поставить на максимальную мощность на 5 минут. Затем перевернуть морковь и подержать еще столько же. Остудить.

Куриное филе нарезать маленькими кубиками, смешать с тертыми на терке сыром и яйцами, добавить майонез (йогурт или сметану), измельченный чеснок, специи, все перемешать до однородной массы.

Сформировать шесть одинаковых шариков.

Морковь натереть на мелкую терку. На пищевую пленку выложить немного моркови, сформировать тонкий блинчик. В его центр положить шарик из курицы и сыра, а затем обернуть, как показано на видео, чтобы морковь полностью покрыла шарик.

Готовые "мандаринки" можно украсить листьями мяты и гвоздикой.

На праздничном столе такая закуска будет смотреться очень оригинально.

Напомним, как приготовить салат "Курица под кайфом" и оригинальную намазку для праздничных бутербродов.