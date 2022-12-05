Классическая закуска. Рецепт намазки на бутерброды со вкусом красной икры

Потребуются всего четыре ингредиента и вкуснейшая намазка "Ложная икра" готова.

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Намазка, которая известна под названием "Ложная икра", или "Красная икра", была придумана еще в советские времена, когда красная икра была дефицитом, а селедка, которая продавалась в магазинах, иногда было очень соленой.

Именно тогда хозяйки и придумали сочетать ее с другими продуктами, чтобы сельдь все-таки можно было есть. К слову, салат "Сельдь под шубой", появилась именно тогда же, ведь сочетание соленой рыбы и вареных, или запеченных овощей оказалось очень выигрышным.

Так что, готовя намазку, постарайтесь найти селедку посоленее. Тогда и намазка выйдет вкуснее.

Намазка "Красная икра"

Ингредиенты:

1 селедка

100 г плавленого сыра

40 г сливочного масла

Одна большая морковь

Главный ингредиент тут, как не странно, это морковка. Ее можно отварить, а можно и запечь. Тогда вкус будет более интенсивный. Если решили запекать – помойте морковку, очистите, порежьте крупными брусками, сбрызните растительным маслом и запеките на фольге.

Селедку чистим. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. У селедки отрезаем голову и разрезаем брюшко. Вынимаем икру или молоки и тщательно вычищаем от черной пленки. Отрезаем хвост и срезаем края брюшка. Делаем аккуратный надрез вдоль спинки и удаляем спинной плавник. Затем снимаем кожу и срезаем плавники со стороны брюшка. Проводим пальцем вдоль хребта и аккуратно отделяем филе от хребта. При помощи пинцета убираем мелкие косточки.

Плавленый сыр можно измельчить в блендере, но лучше натереть на крупной терке. Селедку режем на кусочки, забрасываем в блендер вместе с морковкой, добавляем натертый сырок и размягченное сливочное масло. Перемешиваем до однородности. И намазка готова.

По вкусу она, правда, напоминает красную икру, но, конечно, куда дешевле. Ее можно подавать как на бутербродах, так и, например, с запеченным картофелем.

Вы также можете приготовить салат "Сельдь под шубой", и попробовать еще одну намазку из сельди, которая отлично подойдет для бутербродов.