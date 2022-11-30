Намазка из сельди. Рецепт вкусной закуски
Такая закуска подойдет даже для праздничного стола.
Из селедки обычно готовят форшмак, или едят ее просто так, но можно приготовить и вкусную намазку, которая подойдет как для перекуса, если вдруг отключат свет, и готовить полноценный обед возможности нет, или даже для праздничного стола.
Особенность этого блюда в том, что оно взбивается блендером, а значит получается очень нежным. Рецепт опубликовал шеф-повар Анатолий Добровольский на своей страничке в TikTok.
Намазка из селедки
Ингредиенты:
- Филе одной селедки;
- Мягкое сливочное масло – 350 гр;
- Несколько кусочков сухого белого хлеба;
- Молоко – 100 мл;
- Крепкая горчица – половинка столовой ложки;
- Твердый сыр – 150 гр;
- Соль и молотый черный перец.
Сухой хлеб замочить в молоке. Пока он размягчается, положить селедку в чашу блендера, мягкое масло размять вилкой и добавить к сельди. Положить туда же горчицу, лучше выбирать приправу с сильным вкусом, вроде "казацкой".
Сыр натереть на крупной терке и добавить к селедке и маслу. Посолить и поперчить. Но умеренно, возможно, ваша селедка и так достаточно соленая. Достать размоченный в молоке хлеб, слегка отжать и добавить к прочим ингредиентам.
Все хорошо измельчить блендером. Подавать на свежем белом, или черном хлебе, присыпав мелко порезанным зеленым луком, если любите.
Селедку можно замариновать и самостоятельно. Всего через сутки у вас будет собственноручно приготовленная вкусная закуска.