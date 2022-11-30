Намазка з оселедця. Рецепт смачної закуски

Така закуска підійде навіть для святкового столу.

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Із оселедця зазвичай готують форшмак, або їдять його просто так, але можна приготувати і смачну намазку, яка підійде як для перекусу, якщо раптом відключать світло і готувати повноцінний обід немає можливості, або навіть для святкового столу.

Особливість цієї страви в тому, що вона збивається блендером, а отже, виходить дуже ніжною. Рецепт опублікував шеф-кухар Анатолій Добровольський на своїй сторінці TikTok.

Намазка з оселедця

Складові:

Філе одного оселедця;

М'яке вершкове масло — 350 гр;

Декілька шматочків сухого білого хліба;

Молоко — 100мл;

Міцна гірчиця — половинка столової ложки;

Твердий сир — 150 г;

Сіль і мелений чорний перець.

Сухий хліб замочити в молоці. Поки він розм'якшується, покласти оселедець у чашу блендера, м'яке масло розім'яти вилкою й додати до оселедця. Покласти туди ж гірчицю, краще вибирати приправу із сильним смаком на кшталт "козацької".

Сир натерти на великій тертці й додати до оселедця та масла. Посолити та поперчити. Але помірно, можливо, ваш оселедець і так досить солоний. Дістати розмочений у молоці хліб, трохи віджати й додати до інших інгредієнтів.

Усе добре подрібнити блендером. Подавати на свіжому білому або чорному хлібі, присипавши дрібно порізаною зеленою цибулею, якщо любите.

Оселедець можна замаринувати й самостійно. Усього через добу у вас буде власноруч приготована смачна закуска.