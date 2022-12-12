"Курица под кайфом" вместо "Сельди под шубой": рецепт новинки для праздничного стола
Сочетание копченой курицы и свежих помидоров дает легкий и свежий вкус.
В преддверии праздников, когда хозяйки обдумывают меню, предлагаем присмотреться к новому рецепту. Это салат "Курица под кайфом" из блога "Сборник рецептов". Он запомнится гостям и домочадцам не только смешным названием, но и удивительным вкусом.
Салат "Курица под кайфом"
Ингредиенты:
- Мясо копченой курицы (грудинка или мясо бедра) – 400 гр;
- Свежие помидоры – 300 гр;
- Сваренный куриные яйца – 3 шт;
- Ржаные сухарики – 140 гр;
- Сметана – 150 гр;
- Майонез – 100 гр;
- Мак для присыпки;
- Соль по вкусу.
Способ приготовления:
Копченую курицу, помидоры и яйца нарезать маленькими кубиками. Сметану смешать с майонезом.
Сухарики взять обычные соленые или с чесноком, другие вкусы лучше не брать, чтобы не забить основной вкус салата. Их можно приготовить и самостоятельно из ржаного или бородинского хлеба.
Формировать салат слоями лучше на ровном блюде в разъемной форме, выстелив края формы пищевой пленкой.
Первый слой – курица, которую затем необходимо слегка утрамбовать и покрыть сеточкой из сметанно-майонезной смеси. Далее помидоры, яйца, сухарики, причем каждый слой также нужно смазывать слоем соуса. Верх салата посыпать обильно маком.
Чтобы блюдо было вкуснее, лучше отправить его на пару часов в холодильник. Перед подачей на стол снять форму.
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