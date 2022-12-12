"Курка під кайфом" замість "оселедця під шубою": рецепт новинки для святкового столу
Поєднання копченої курки та свіжих помідорів дає легкий і свіжий смак.
Напередодні свят, коли господині обмірковують меню, пропонуємо придивитися до нового рецепту. Це салат "Курка під кайфом" із блогу "Збірка рецептів". Він запам'ятається гостям і домочадцям не лише смішною назвою, а й дивовижним смаком.
Салат "Курка під кайфом"
Складові:
- М'ясо копченої курки (грудинка або м'ясо стегна) — 400 гр;
- Свіжі помідори — 300 г;
- Зварений курячі яйця — 3 шт.;
- Житні сухарики — 140 гр;
- Сметана — 150 гр;
- Майонез — 100 г;
- Мак для присипки;
- Сіль до смаку.
Спосіб приготування:
Копчену курку, помідори та яйця нарізати маленькими кубиками. Сметану змішати з майонезом.
Сухарики взяти звичайні солоні або з часником, інші смаки краще не брати, щоб не забити основний смак салату. Їх можна приготувати і самостійно із житнього чи бородинського хліба.
Формувати салат шарами краще на рівному блюді в роз'ємній формі, вистеливши краї форми харчової плівкою.
Перший шар — курка, яку потім необхідно злегка утрамбувати й покрити сіточкою зі сметанно-майонезної суміші. Далі помідори, яйця, сухарики, до того ж кожен шар також потрібно змащувати шаром соусу. Верх салату рясно посипати маком.
Щоб страва була смачнішою, краще відправити її на пару годинників у холодильник. Перед подачею на стіл зняти форму.
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