Закуска "Мандаринки": неймовірна страва для новорічного столу

Оформлення цієї закуски не залишить байдужим нікого.

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Кожна господиня мріє, щоб саме її святковий стіл запам'ятався гостям несподіваними стравами і задовго до новорічних урочистостей починає шукати оригінальні та красиві рецепти. Пропонуємо вам справді дивовижну за смаком та оформленням закуску від відомої блогерки Валерії Велігури, яка стане хітом.

Закуска "Мандаринки"

Інгредієнти:

куряче філе — 150 г;

яйця варені — 2 шт.;

сир твердий — 100 г;

майонез (можна сметану чи натуральний йогурт) — 50 г;

часник — 1-2 зубчики;

морква середнього розміру — 3 шт;

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування:

Філе та моркву відварити. Моркву можна дуже швидко приготувати в мікрохвильовій печі. Для цього добре помиті овочі почистити, скласти в рукав для запікання та поставити на максимальну потужність на 5 хвилин. Потім перевернути моркву та потримати ще стільки ж. Остудити.

Куряче філе нарізати маленькими кубиками, змішати з тертими сиром і яйцями, додати майонез (йогурт або сметану), подрібнений часник, спеції, все перемішати до однорідної маси.

Сформувати шість однакових кульок.

Моркву натерти на дрібну тертку. На харчову плівку викласти трохи моркви, сформувати тонкий млинець. У його центр покласти кульку з курки та сиру, а потім обернути, як показано на відео, щоб морква повністю покрила кульку.

Готові "мандаринки" можна прикрасити листям м'яти та гвоздикою.

На святковому столі така закуска виглядатиме дуже оригінально.

Нагадаємо, як приготувати салат "Курка під кайфом" та оригінальну намазку для святкових бутербродів.