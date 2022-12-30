Простий і смачний салат із пекінською капустою, куркою та гранатом: покроковий рецепт
Салат можна заправити не лише майонезом, а йогуртом чи сметаною.
Салат, який відмінно підійде не тільки для святкового столу, а й як повсякденна страва, пропонує приготувати відома кулінарна блогерка Крістін Азізян. Якщо заправити його сметаною, а не майонезом, він підійде для тих, хто намагається їсти правильно.
Салат цз капустою, куркою та гранатом
Інгредієнти:
- Пекінська чи звичайна капуста — 300 гр;
- Відварена куряча грудка — 200 гр;
- Яблука — 1-2 шт;
- Яйця — 1-2 шт (можна й без них);
- Зерна граната;
- Сметана чи майонез — 2-3 ст. л;
- Сіль, перець — до смаку.
Спосіб приготування:
Яйця зварити круто. Всі інгредієнти дрібно нарізати й висипати в глибоку миску, додати| зерна граната. Все посолити, поперчити й добре перемішати, заправити сметаною, йогуртом чи майонезом.
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