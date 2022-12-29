Святкова закуска. Рецепт роликів із огірка та крабових паличок

Такі роли оцінять усі учасники святкового застілля.

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Роли з огірка, фаршировані крабовими паличками, яйцями та сиром — чудове рішення до приходу гостей або на святковий стіл. Вони готуються швидко, мають красивий вигляд, а смак — вище за всілякі похвали. Як їх приготувати, показала в себе на сторінці в Instagram кулінарна блогерка Крістін Азізян.

Закусочні роли з огірка

Інгредієнти:

Довгі огірки — 1-2 шт.;

Крабові палички — 7-10 шт.;

Яйця — 2 шт.;

Сир твердий — 50 г;

Часник — 1 зубчик;

Маслини без кісточки — 3-4 шт;

Декілька ягід смородини, журавлини або граната для прикраси;

Майонез чи сметана — 1-2 ст. л.

Спосіб приготування:

Огірок спеціальним ножем для овочів порізати слайсами, викласти їх на паперові рушники та промокнути зверху, щоб забрати зайву вологу.

Підморожені крабові палички, сир і яйця натерти на середній тертці, посолити, поперчити, заправити майонезом. Отриману суміш викласти на слайс огірка, згорнути в рол і наприкінці трохи притиснути. На кожен рол видавити по краплині майонезу, покласти порізану кільцем маслину, а зверху прикрасити ягодою або зернятком граната.

Подавати таку закуску можна на блюді, прикрасивши його зеленню або листям салату.

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