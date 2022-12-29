Праздничная закуска. Рецепт роллов из огурца и крабовых палочек

Такие роллы оценят все участники праздничного застолья.

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Роллы из огурца, фаршированные крабовыми палочками, яйцами и сыром, – отличное решение к приходу гостей или на праздничный стол. Они готовятся быстро, выглядят красиво, а вкус – выше всяких похвал. Как их приготовить, показала у себя на странице в Instagram кулинарный блогер Кристин Азизян.

Закусочные роллы из огурца

Ингредиенты:

Длинные огурцы – 1-2 шт;

Крабовые палочки – 7-10 шт;

Яйца – 2 шт;

Сыр твердый – 50 гр;

Чеснок – 1 зубчик;

Маслины без косточки – 3-4 шт;

Несколько ягод смородины, клюквы или граната для украшения;

Майонез или сметана – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

Огурец специальным ножом для овощей порезать слайсами, выложить их на бумажные полотенца и промокнуть сверху, чтобы убрать лишнюю влагу.

Подмороженные крабовые палочки, сыр и яйца натереть на средней терке, посолить, поперчить, заправить майонезом. Полученную смесь выложить на слайс огурца, свернуть в ролл и в конце слегка придавить. На каждый ролл выдавить по капле майонеза, положить порезанный кольцом кружок маслины, а сверху украсить ягодой или зернышком граната.

Подавать такую закуску можно на блюде, украсив его зеленью или листьями салата.

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