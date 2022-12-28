Простые и вкусные бутерброды на новогодний стол с рыбой: пошаговый рецепт

Для приготовления бутербродов лучше брать ржаной хлеб.

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Закуски и бутерброды с рыбой на праздничном столе так же популярны, как и мясные блюда. Более того, они подходят для тех, кто, например, соблюдает пост и не есть мяса на Рождество. Предлагаем приготовить бутерброды с рыбой и овощами по рецепту из блога "Сборник рецептов". Они обязательно понравятся гостям, а рецепт займет достойное место в кулинарном блокноте.

Зимние бутерброды

Ингредиенты:

Хлеб ржаной;

Майонез;

Свекла;

Филе сельди;

Лук;

Зелень;

Морковь;

Розовый чеснок

Маринованный огурец.

Способ приготовления:

Свеклу и морковь отварить. Из хлеба вырезать треугольники-елочки.

В миску на мелкой терке натереть свеклу, морковь и маринованный огурец (или несколько небольших), выдавить чеснок и добавить майонез, все посолить и хорошо перемешать. Лук порезать на мелкие кусочки.

На кусочки хлеба выложить равномерно получившуюся массу, сверху из филе рыбы сформировать гирлянду, а верхушку украсить кружочком вареной моркови, мелко порезанным укропом и луком.

Ранее мы рассказывали, как приготовить бутерброды "Дед Мороз", а также писали рецепт закуски "Мандаринки" и "Елочки". Каждая из них станет идеальным украшением праздничного стола.