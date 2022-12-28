Прості та смачні бутерброди на новорічний стіл із рибою: покроковий рецепт
Для приготування бутербродів краще брати житній хліб.
Закуски та бутерброди з рибою на святковому столі так само популярні, як і м'ясні страви. Ба більше, вони підходять для тих, хто, наприклад, дотримується посту і не їсть м'яса на Різдво. Пропонуємо приготувати бутерброди з рибою та овочами за рецептом із блогу "Збірка рецептів". Вони обов'язково сподобаються гостям, а рецепт займе гідне місце у кулінарному блокноті.
Зимові бутерброди
Інгредієнти:
- житній хліб;
- майонез;
- буряк;
- філе оселедця;
- цибуля;
- зелень;
- морква;
- рожевий часник;
- маринований огірок.
Спосіб приготування:
Буряк і моркву відварити. З хліба вирізати трикутники-ялинки.
У миску на дрібній тертці натерти буряк, моркву та маринований огірок (або кілька невеликих), видавити часник і додати майонез, посолити і добре перемішати. Цибулю порізати на дрібні шматочки.
На шматочки хліба викласти рівномірну масу, що вийшла, зверху з філе риби сформувати гірлянду, а верхівку прикрасити кружечком вареної моркви, дрібно порізаним кропом і цибулею.
Раніше ми розповідали, як приготувати бутерброди "Дід Мороз", а також писали рецепт закуски "Мандаринки" та "Ялинки". Кожна з них стане ідеальною окрасою святкового столу.