Прості та смачні бутерброди на новорічний стіл із рибою: покроковий рецепт

Для приготування бутербродів краще брати житній хліб.

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Закуски та бутерброди з рибою на святковому столі так само популярні, як і м'ясні страви. Ба більше, вони підходять для тих, хто, наприклад, дотримується посту і не їсть м'яса на Різдво. Пропонуємо приготувати бутерброди з рибою та овочами за рецептом із блогу "Збірка рецептів". Вони обов'язково сподобаються гостям, а рецепт займе гідне місце у кулінарному блокноті.

Зимові бутерброди

Інгредієнти:

житній хліб;

майонез;

буряк;

філе оселедця;

цибуля;

зелень;

морква;

рожевий часник;

маринований огірок.

Спосіб приготування:

Буряк і моркву відварити. З хліба вирізати трикутники-ялинки.

У миску на дрібній тертці натерти буряк, моркву та маринований огірок (або кілька невеликих), видавити часник і додати майонез, посолити і добре перемішати. Цибулю порізати на дрібні шматочки.

На шматочки хліба викласти рівномірну масу, що вийшла, зверху з філе риби сформувати гірлянду, а верхівку прикрасити кружечком вареної моркви, дрібно порізаним кропом і цибулею.

Раніше ми розповідали, як приготувати бутерброди "Дід Мороз", а також писали рецепт закуски "Мандаринки" та "Ялинки". Кожна з них стане ідеальною окрасою святкового столу.