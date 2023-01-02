Отлично для зимы. Глинтвейн из белого вина с корицей и апельсинами

Зимними вечерами приятно порадовать себя порцией вкусного горячего глинтвейна.

Related video

Глинтвейн – самый зимний и праздничный напиток. Ароматное горячее вино с пряностями сразу добавляет праздничного настроения.

Традиционно, глинтвейн готовят из красного вина, но в последнее время популярность набирает глинтвейн из белого. Иногда в него даже добавляют ром, что делает его более крепким.

Но если приготовить глинтвейн из белого сухого вина, добавить в него специй и апельсинов, то получится вкусный согревающий ансамбль с пряными нотками. Идеален для того, чтобы сделать его для приятного вечера дома, который вы проведете в пледе за просмотром любимого фильма.

Глинтвейн с белым вином и апельсинами

Ингредиенты:

Белое сухое вино — 750 мл;

Сахар — 100 гр;

Полстакана воды;

Одна палочка корицы;

Три гвоздики;

Один апельсин.

В маленькой кастрюльке закипятите воду, добавьте пряности и сахар. Как закипит снова, добавьте порезанный дольками апельсин, как закипит снова, выключайте огонь и процедите через сито, или марлю.

Верните кастрюлю на огонь, вылейте вино и влейте в него ароматный отвар, разогрейте не небольшом огне, не доводя до кипения.

Подавайте горячим в чашках, или толстостенных стеклянных кружках, или бокалах.

А если по каким-то причинам алкогольного глинтвейна вам не хочется, то можно приготовить безалкогольный напиток из вишневого сока. Со специями, центральное место среди которых занимает корица, он получится очень вкусным.

Безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты:

Вишневый сок — 150 мл;

Полстакана воды;

Апельсины — 15 гр;

Яблоко – 15 гр;

Мед — 15 гр;

Одна палочка корицы;

Одна звездочка бадьяна;

Три гвоздики;

Нарежьте яблоки и апельсины. Все вместе с кожурой, они должны максимально отдать аромат. Положите их в кастрюльку, залейте водой и доведите до кипения. Уменьшите огонь, добавьте специи и мед и снова доведите до кипения. Снова уменьшите огонь и добавьте вишневый сок.

Подогрейте, процедите через сито и подавайте. Можно украсить апельсиновыми дольками.