Отлично для зимы. Глинтвейн из белого вина с корицей и апельсинами
Зимними вечерами приятно порадовать себя порцией вкусного горячего глинтвейна.
Глинтвейн – самый зимний и праздничный напиток. Ароматное горячее вино с пряностями сразу добавляет праздничного настроения.
Традиционно, глинтвейн готовят из красного вина, но в последнее время популярность набирает глинтвейн из белого. Иногда в него даже добавляют ром, что делает его более крепким.
Но если приготовить глинтвейн из белого сухого вина, добавить в него специй и апельсинов, то получится вкусный согревающий ансамбль с пряными нотками. Идеален для того, чтобы сделать его для приятного вечера дома, который вы проведете в пледе за просмотром любимого фильма.
Глинтвейн с белым вином и апельсинами
Ингредиенты:
- Белое сухое вино — 750 мл;
- Сахар — 100 гр;
- Полстакана воды;
- Одна палочка корицы;
- Три гвоздики;
- Один апельсин.
В маленькой кастрюльке закипятите воду, добавьте пряности и сахар. Как закипит снова, добавьте порезанный дольками апельсин, как закипит снова, выключайте огонь и процедите через сито, или марлю.
Верните кастрюлю на огонь, вылейте вино и влейте в него ароматный отвар, разогрейте не небольшом огне, не доводя до кипения.
Подавайте горячим в чашках, или толстостенных стеклянных кружках, или бокалах.
А если по каким-то причинам алкогольного глинтвейна вам не хочется, то можно приготовить безалкогольный напиток из вишневого сока. Со специями, центральное место среди которых занимает корица, он получится очень вкусным.
Безалкогольный глинтвейн
Ингредиенты:
- Вишневый сок — 150 мл;
- Полстакана воды;
- Апельсины — 15 гр;
- Яблоко – 15 гр;
- Мед — 15 гр;
- Одна палочка корицы;
- Одна звездочка бадьяна;
- Три гвоздики;
Нарежьте яблоки и апельсины. Все вместе с кожурой, они должны максимально отдать аромат. Положите их в кастрюльку, залейте водой и доведите до кипения. Уменьшите огонь, добавьте специи и мед и снова доведите до кипения. Снова уменьшите огонь и добавьте вишневый сок.
Подогрейте, процедите через сито и подавайте. Можно украсить апельсиновыми дольками.