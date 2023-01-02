Чудово для зими. Глінтвейн із білого вина з корицею та апельсинами

Зимовими вечорами приємно порадувати себе порцією смачного гарячого глінтвейну.

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Глінтвейн — найбільш зимовий і святковий напій. Ароматне гаряче вино з прянощами одразу додає святкового настрою.

Традиційно глінтвейн готують із червоного вина, але останнім часом популярність набирає глінтвейн із білого. Іноді до нього навіть додають ром, що робить його міцнішим.

Але якщо приготувати глінтвейн із білого сухого вина, додати до нього спецій і апельсинів, то вийде смачний ансамбль із пряними нотками. Ідеальний він для того, щоб зробити його для приємного вечора вдома, який ви проведете в пледі за переглядом улюбленого фільму.

Глінтвейн із білим вином і апельсинами

Інгредієнти:

Біле сухе вино — 750 мл;

Цукор — 100 гр;

Пів склянки води;

Одна паличка кориці;

Три гвоздики;

Один апельсин.

У маленькій каструльці закип'ятіть воду, додайте прянощі та цукор. Як закипить знову, додайте порізаний шматочками апельсин, коли знову закипить, вимикайте вогонь і процідіть через сито або марлю.

Поверніть каструлю на вогонь, вилийте вино та влийте в нього ароматний відвар, розігрійте на невеликому вогні, не доводячи до кипіння.

Подавайте гарячим у чашках, або товстостінних скляних кухлях, або келихах.

А якщо з якихось причин алкогольного глінтвейну вам не хочеться, можна приготувати безалкогольний напій із вишневого соку зі спеціями, центральне місце серед яких займає кориця. Він вийде дуже смачним.

Безалкогольний глінтвейн

Інгредієнти:

Вишневий сік — 150 мл;

Пів склянки води;

Апельсини — 15 гр;

Яблуко — 15 гр;

Мед — 15 гр;

Одна паличка кориці;

Одна зірочка бодяну;

Три гвоздики;

Наріжте яблука й апельсини. Всі разом зі шкіркою, вони мають максимально віддати аромат. Покладіть їх у каструльку, залийте водою і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь, додайте спеції та мед і знову доведіть до кипіння. Знову зменшіть вогонь і додайте вишневий сік.

Підігрійте, процідіть через сито й подавайте. Можна прикрасити шматочками апельсина.