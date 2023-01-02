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Еда

Рецепт рождественского медового печенья

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Фото: Getty Images

Медовое печенье – это вкусное угощение рождественского стола.

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Для многих Рождество неразрывно связано с ароматами свежей хвои, цитрусовой и домашней выпечки, многие собираются всей семьей с детьми и все вместе пекут рождественские печенья, а затем украшают их. Простота приготовления, отличный вкус и большое количество вкусных начинок превращают процесс приготовления главного рождественского лакомства в сплошное удовольствие.

Ингредиенты:

  • Мука – 300 г
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Мед – 140 г
  • Сливочное масло – 80 г
  • Разрыхлитель – 2 ч.л.
  • Какао-порошок – 3 ст.л.
  • Корица – 0,5 ч.л.
  • Кардамон – 1/4 ч.л.
  • Гвоздика – 1/4 ч.л.
  • Мускатный орех – 1/4 ч.л.
  • Глазурь — 100 г

Способ приготовления:

  • Масло нарезать кубиками, смешать с сахаром и натуральным медом. Поставить на плиту и нагреть до полного растворения всех ингредиентов. Затем кастрюльку снимать и оставить остужаться.
  • Перемешать муку (можно взять ржаную) с разрыхлителем, какао-порошком и молотыми специями.
  • Замесить тесто, высыпав муку в охлажденную медово-сахарную смесь. Тесто убрать в холодильную камеру на несколько часов.
  • Раскатать тесто в тонкий пласт и с помощью специальных форм или ножа сделать рождественские фигурки. Это могут быть звездочки, снежинки, божьи коровки, человечки.
  • Положить фигурки из теста на лист и поставить запекаться в духовку (температура разогрева около 180 градусов).

Готовое печенье можно украсить кондитерской глазурью, после ее застывания присыпками и подать к столу.