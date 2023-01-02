Їжа
Рецепт різдвяного медового печива
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Медове печиво – це смачне частування різдвяного столу.
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Для багатьох Різдво нерозривно пов'язане з ароматами свіжої хвої, цитрусової та домашньої випічки, багато хто збирається всією родиною з дітьми і всі разом печуть різдвяне печиво, а потім прикрашають його. Простота приготування, відмінний смак і велика кількість смачних начинок перетворюють процес приготування головних різдвяних ласощів на суцільне задоволення.
Інгредієнти:
- Борошно – 300 г
- Цукор – 3 ст.
- Мед – 140 г
- Вершкове масло – 80 г
- Розпушувач – 2 ч.л.
- Какао-порошок – 3 ст.л.
- Кориця – 0,5 ч. л.
- Кардамон – 1/4 ч. л.
- Гвоздика – 1/4 ч. л.
- Мускатний горіх – 1/4 ч. л.
- Глазур — 100 г
Спосіб приготування:
- Масло нарізати кубиками, змішати з цукром і натуральним медом. Поставити на плиту та нагріти до повного розчинення всіх інгредієнтів. Потім каструльку зняти і залишити остуджуватись.
- Перемішати борошно (можна взяти житнє) з розпушувачем, какао-порошком та меленими спеціями.
- Замісити тісто, висипавши борошно в охолоджену медово-цукрову суміш. Тісто забрати в холодильну камеру на кілька годин.
- Розкачати тісто в тонкий пласт і за допомогою спеціальних форм чи ножа зробити різдвяні фігурки. Це можуть бути зірочки, сніжинки, сонечка, чоловічки.
- Покласти фігурки з тіста на пергамент і поставити запікатися в духовку (температура розігріву близько 180 градусів).
Готове печиво можна прикрасити кондитерською глазур'ю, після її застигання присипками, і подати до столу.