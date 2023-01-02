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Рецепт різдвяного медового печива

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Фото: Getty Images

Медове печиво – це смачне частування різдвяного столу.

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Для багатьох Різдво нерозривно пов'язане з ароматами свіжої хвої, цитрусової та домашньої випічки, багато хто збирається всією родиною з дітьми і всі разом печуть різдвяне печиво, а потім прикрашають його. Простота приготування, відмінний смак і велика кількість смачних начинок перетворюють процес приготування головних різдвяних ласощів на суцільне задоволення.

Інгредієнти:

  • Борошно – 300 г
  • Цукор – 3 ст.
  • Мед – 140 г
  • Вершкове масло – 80 г
  • Розпушувач – 2 ч.л.
  • Какао-порошок – 3 ст.л.
  • Кориця – 0,5 ч. л.
  • Кардамон – 1/4 ч. л.
  • Гвоздика – 1/4 ч. л.
  • Мускатний горіх – 1/4 ч. л.
  • Глазур — 100 г

Спосіб приготування:

  • Масло нарізати кубиками, змішати з цукром і натуральним медом. Поставити на плиту та нагріти до повного розчинення всіх інгредієнтів. Потім каструльку зняти і залишити остуджуватись.
  • Перемішати борошно (можна взяти житнє) з розпушувачем, какао-порошком та меленими спеціями.
  • Замісити тісто, висипавши борошно в охолоджену медово-цукрову суміш. Тісто забрати в холодильну камеру на кілька годин.
  • Розкачати тісто в тонкий пласт і за допомогою спеціальних форм чи ножа зробити різдвяні фігурки. Це можуть бути зірочки, сніжинки, сонечка, чоловічки.
  • Покласти фігурки з тіста на пергамент і поставити запікатися в духовку (температура розігріву близько 180 градусів).

Готове печиво можна прикрасити кондитерською глазур'ю, після її застигання присипками, і подати до столу.