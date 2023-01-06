Послепраздничный рецепт "похмельного" супа

Если вы не готовы встретить похмелье у плиты, то трезво оцените последствия грядущего веселья и сварите бульон накануне.

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Наверняка во время приготовления к празднику вы отваривали для салатов курятину и у вас остался бульон. Вряд ли пошли в дело куриные потроха. Все это пригодится для вкусного и питательного супа, способного придать сил после веселой ночи.

Ингредиенты:

2 л куриного бульона

0,5 кг куриных потрохов

100 г вермишели

1 луковица

1 морковь

1-2 лавровых листа

растительное масло

соль, перец по вкусу

Приготовление

Куриные потроха тщательно промыть, удалить пленки и нарезать небольшими кусочками.

Мелкорубленый лук и нарезанную соломкой морковь спассеровать на растительном масле.

Бульон довести до кипения, ввести подготовленные желудочки и варить 10 минут. Затем добавить сердечки и овощную пассеровку и продолжать варить еще 10 минут, после чего добавить печень, лавровый лист и варить при слабом кипении еще около 10 минут.

За 5 минут до готовности суп посолить, поперчить и всыпать вермишель.

Советы

Подавайте суп сразу же после приготовления, добавив в тарелки измельченную зелень.

Если на праздник вы планируете запекать индейку, утку или гуся, их потроха тоже подойдут для супа, только варить их следует немного дольше, чем куриные.

Вместо вермишели можно использовать лапшу, рис или булгур.

Напомним, рецепт сытного бульон с картофельными клецками.