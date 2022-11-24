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Еда

Рецепт сытного бульона с картофельными клецками

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Фото: Shutterstock

Нестандартный, но питательный и вкусный рецепт супа с клецками.

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В основе этого супа будет курица и картофельные клецки. Обычно клецки делаются для супа из муки, яиц и воды. В этом рецепте приготовим нежные клецки из картофеля. Картофельные клецки не похожи на стандартные из обычной муки, но суп с ними получается сытным и вкусным.

Для приготовления бульона с клецками вам понадобится совсем немного ингредиентов и времени. Готовится это блюдо быстро, просто и не требует особых кулинарный умений. Кроме того, это отличная альтернатива обычному бульону.

Ингредиенты:

  • кости — 300 г
  • картофель — 500 г
  • сливочное мало — 2,5 ст. л.
  • яйца — 3 шт.
  • мука — 5 ст. л.
  • вода — 2 л
  • зелень петрушки
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

  • Из костей приготовьте наваристый бульон. Для этого положите кости в воду и варите около 2 часов, периодически снимайте пену, которая образуется. После того как он будет готов, снимите с огня, достаньте кости и процедите. Поставьте готовый бульон на маленький огонь.
  • Пока он будет готовится, почистите картофель и отварите. Протрите через сито или на мелкой терке.
  • Добавьте к картофелю сырые яйца, муку, соль и все хорошо перемешайте.
  • Теперь вам понадобится чайная ложка. Набирайте ею картофельную смесь и формируйте шарик. Если липнет к рукам — смачивайте их холодной водой.
  • Отправьте клецки в кипящий бульон. Дайте бульону с клецками хорошо провариться.
  • Перед подачей на стол посыпьте блюдо нарезанной зеленью петрушки.

Суп получится более насыщенного аромата и вкуса, если добавить в него овощи.

Напомним, рецепт гороховой похлебки с копченостями.