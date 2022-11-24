Еда
Рецепт сытного бульона с картофельными клецками
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Нестандартный, но питательный и вкусный рецепт супа с клецками.
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В основе этого супа будет курица и картофельные клецки. Обычно клецки делаются для супа из муки, яиц и воды. В этом рецепте приготовим нежные клецки из картофеля. Картофельные клецки не похожи на стандартные из обычной муки, но суп с ними получается сытным и вкусным.
Для приготовления бульона с клецками вам понадобится совсем немного ингредиентов и времени. Готовится это блюдо быстро, просто и не требует особых кулинарный умений. Кроме того, это отличная альтернатива обычному бульону.
Ингредиенты:
- кости — 300 г
- картофель — 500 г
- сливочное мало — 2,5 ст. л.
- яйца — 3 шт.
- мука — 5 ст. л.
- вода — 2 л
- зелень петрушки
- соль по вкусу
Способ приготовления:
- Из костей приготовьте наваристый бульон. Для этого положите кости в воду и варите около 2 часов, периодически снимайте пену, которая образуется. После того как он будет готов, снимите с огня, достаньте кости и процедите. Поставьте готовый бульон на маленький огонь.
- Пока он будет готовится, почистите картофель и отварите. Протрите через сито или на мелкой терке.
- Добавьте к картофелю сырые яйца, муку, соль и все хорошо перемешайте.
- Теперь вам понадобится чайная ложка. Набирайте ею картофельную смесь и формируйте шарик. Если липнет к рукам — смачивайте их холодной водой.
- Отправьте клецки в кипящий бульон. Дайте бульону с клецками хорошо провариться.
- Перед подачей на стол посыпьте блюдо нарезанной зеленью петрушки.
Суп получится более насыщенного аромата и вкуса, если добавить в него овощи.
Напомним, рецепт гороховой похлебки с копченостями.