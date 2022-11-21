Сытная и с копченостями. Рецепт гороховой похлебки из вселенной "Ведьмака"

В книгах про Геральта из Ривии Анджея Сапковского эта похлебка называется "солдатской".

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Когда некоторые произведения бьют все рекорды популярности, и в них часто упоминается всяческая еда, издатели следуют за трендами и выпускают кулинарные книги по вселенным тех, или иных произведений. Так произошло с миром Гарри Поттера, книгами Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени" и с "Ведьмаком" Анджея Сапковского.

Геральт из Ривии часто мечтал о простой гороховой похлебке, которую в Польше называют "грохувка".

И это правда отличный суп для холодов. Он сытный, наваристый и прекрасно насыщает. Продуктов для него нужно немного: главное – это горох и копчености.

Гороховая похлебка

Свиные копченые ребра — 500 гр;

Горох — 350 гр;

Копченый бекон — 300 гр;

Пять картофелин;

Две морковки;

Два зубчика чеснока;

Лавровый лист, черный душистый перец, соль, майоран, зеленый лук.

Для начала готовим горох – его нужно залить водой и оставить на несколько часов. Тогда он сварится быстрее. Нарезаем ребрышки и кладем в кастрюлю. Доводим до кипения и добавляем лавровый лист и душистый перец. Варим на медленном огне около часа. Пока варится бульон, нужно подготовить бекон. Также можно добавить колбасу, вроде домашней, и сало. Тогда похлебка получится более наваристой, но и более жирной – это надо учитывать. Поджариваем их на сковороде.

Промываем горох и добавляем его в кастрюлю к ребрышкам. Варим, пока горох не станет мягким. Незадолго до этого нарезаем картофель и морковку и добавляем в похлебку. После добавляем наш бекон.

Нарезаем чеснок и забрасываем в кастрюлю. Когда суп уже будет практически готов – добавьте майоран и выровняйте по соли, ведь ребрышки обычно соленые. Подавайте с мелко нарезанным зеленым луком.

Напомним, если вы не любите горох, или книги про Ведьмака Геральта, то можете попробовать сварить еще один классический зимний суп – солянку с копченостями.