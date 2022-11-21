Ситна та з копченостями. Рецепт горохової юшки з всесвіту "Відьмака"

У книгах про Геральта з Рівії Анджея Сапковського ця юшка називається "солдатською".

Related video

Коли деякі твори б'ють усі рекорди популярності, і в них часто згадується всіляка їжа, видавці йдуть за трендами та випускають кулінарні книги за всесвітами тих чи інших творів. Так сталося зі світом Гаррі Поттера, книгами Джорджа Мартіна "Пісня Льоду та Полум'я" та з "Відьмаком" Анджея Сапковського.

Геральт з Рівії часто мріяв про просту горохову юшку, яку у Польщі називають "грохувка".

І це дійсно чудовий суп для холодів. Він ситний, наваристий і чудово насичує. Продуктів для нього потрібно небагато: головне — це горох та копченина.

Горохова юшка

Свинячі копчені ребра — 500 г;

Горох — 350 г;

Копчений бекон — 300 г;

П'ять картоплин;

Дві моркви;

Два зубчики часнику;

Лавровий лист, чорний запашний перець, сіль, майоран, зелена цибуля.

Для початку готуємо горох — його потрібно залити водою та залишити на кілька годин. Тоді він звариться швидше. Нарізаємо реберця і кладемо в каструлю. Доводимо до кипіння і додаємо лавровий лист і запашний перець. Варимо на повільному вогні близько години. Поки вариться бульйон, потрібно підготувати бекон. Також можна додати ковбасу, на зразок домашньої, і сало. Тоді юшка вийде більш наваристою, але й жирнішою — це треба враховувати. Підсмажуємо їх на сковороді.

Промиваємо горох і додаємо його в каструлю до реберець. Варимо, доки горох не стане м'яким. Незадовго до цього нарізаємо картопля і моркву і додаємо в юшку. Після цього додаємо наш бекон.

Нарізаємо часник і закидаємо у каструлю. Коли суп вже буде практично готовий — додайте майоран і вирівняйте по солі, адже реберця зазвичай солені. Подавайте з дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Нагадаємо, якщо ви не любите горох, або книги про Відьмака Геральта, можете спробувати зварити ще один класичний зимовий суп — солянку з копчениною.