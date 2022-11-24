Рецепт ситного бульйону з картопляними галушками

Нестандартний, але поживний і смачний рецепт супу з галушками.

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В основі цього супу буде курка та картопляні галушки. Зазвичай галушки робляться для супу з борошна, яєць та води. У цьому рецепті приготуємо ніжні галушки з картоплі. Картопляні галушки не схожі на стандартні зі звичайного борошна, але суп із ними виходить ситним і смачним.

Для приготування бульйону з галушками вам знадобиться зовсім небагато інгредієнтів і часу. Готується ця страва швидко, просто і не вимагає особливих кулінарних умінь. Крім того, це чудова альтернатива звичайному бульйону.

Інгредієнти:

кістки — 300 г;

картопля — 500 г;

вершкове мало — 2,5 ст. л.;

яйця — 3 шт.;

борошно — 5 ст. л.;

вода — 2 л;

зелень петрушки;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

З кісток приготуйте наваристий бульйон. Для цього покладіть кістки у воду та варіть приблизно 2 години, періодично знімайте піну, яка утворюється. Після того, як він буде готовий, зніміть з вогню, дістаньте кістки і процідіть. Поставте готовий бульйон на невеликий вогонь.

Поки він готується, почистіть картоплю і відваріть. Протріть через сито або на дрібній тертці.

Додайте до картоплі сирі яйця, борошно, сіль і добре перемішайте.

Тепер вам знадобиться чайна ложка. Набирайте нею картопляну суміш і формуйте кульку. Якщо липне до рук — змочуйте їх холодною водою.

Відправте галушки в киплячий бульйон. Дайте бульйону з галушками добре проваритися.

Перед подачею на стіл посипте страву нарізаною зеленню петрушки.

Суп вийде більш насиченого аромату та смаку, якщо додати в нього овочі.

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