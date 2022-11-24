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Їжа

Рецепт ситного бульйону з картопляними галушками

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Фото: Shutterstock

Нестандартний, але поживний і смачний рецепт супу з галушками.

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В основі цього супу буде курка та картопляні галушки. Зазвичай галушки робляться для супу з борошна, яєць та води. У цьому рецепті приготуємо ніжні галушки з картоплі. Картопляні галушки не схожі на стандартні зі звичайного борошна, але суп із ними виходить ситним і смачним.

Для приготування бульйону з галушками вам знадобиться зовсім небагато інгредієнтів і часу. Готується ця страва швидко, просто і не вимагає особливих кулінарних умінь. Крім того, це чудова альтернатива звичайному бульйону.

Інгредієнти:

  • кістки — 300 г;
  • картопля — 500 г;
  • вершкове мало — 2,5 ст. л.;
  • яйця — 3 шт.;
  • борошно — 5 ст. л.;
  • вода — 2 л;
  • зелень петрушки;
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування:

  • З кісток приготуйте наваристий бульйон. Для цього покладіть кістки у воду та варіть приблизно 2 години, періодично знімайте піну, яка утворюється. Після того, як він буде готовий, зніміть з вогню, дістаньте кістки і процідіть. Поставте готовий бульйон на невеликий вогонь.
  • Поки він готується, почистіть картоплю і відваріть. Протріть через сито або на дрібній тертці.
  • Додайте до картоплі сирі яйця, борошно, сіль і добре перемішайте.
  • Тепер вам знадобиться чайна ложка. Набирайте нею картопляну суміш і формуйте кульку. Якщо липне до рук — змочуйте їх холодною водою.
  • Відправте галушки в киплячий бульйон. Дайте бульйону з галушками добре проваритися.
  • Перед подачею на стіл посипте страву нарізаною зеленню петрушки.

Суп вийде більш насиченого аромату та смаку, якщо додати в нього овочі.

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